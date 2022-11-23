Софи Уэссекская появилась на государственном банкете в тиаре за миллион фунтов стерлингов

Банкет в Букингемском дворце в честь президента ЮАР прошел с размахом.

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Софи, графиня Уэссекская, супруга младшего сына покойной королевы Елизаветы, принца Эдварда, появилась на государственном банкете в Букингемском дворце во впечатляющем вечернем образе. И тиаре с аквамарином за миллион фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Банкет в честь Сирила Рамафозы, президента ЮАР, ознаменовал первый государственный визит, который принимал король Карл в качестве монарха. Визит планировался еще при жизни королевы Елизаветы.

Его, конечно, посетили сам король Карл III, с супругой Камиллой, принц и принцесса Уэльские, герцог и герцогиня Глостерские, герцог Кентский, а также принц Эдвард с супругой Софи Уэссекской.

57-летняя графиня Уэссекская сверкала бриллиантами и выбрала для приема особенную тиару с огромным аквамарином, которая, по слухам, стоит не менее одного миллиона фунтов стерлингов. Известно, что это не фамильная драгоценность, а украшение самой графини. Она приобрела его в 2006 году. Она изготовлена ​​компанией G. Collins and Sons.

[ + – ] Принц Эдвард и его супруга Софи Фото: Getty Images

Тиара может быть трансформирована в роскошное ожерелье. И в последний раз Софи надевала ее на свадьбу шведского принца в 2015 году.

Тиара прекрасно дополняла ее платье из шелкового крепа нефритового цвета от дизайнера Сюзанны Лондон, под которым прятались серебристые туфли на платформе и высокой шпильке от LK Bennett. В руках Софи держала блестящий серебряный клатч Jimmy Choo Cayla.

[ + – ] Роскошная тиара графини Уэссекской

Также она отдала дань уважения своей покойно свекрови, надев особенную брошь с ее эмалевым портретом, и бриллиантовое ожерелье, которое ранее принадлежало ее свекрови, королеве Елизавете II, а ее бриллиантовые серьги носила принцесса Уэльская в 2019 году, когда она посещала дипломатический корпус.

Напомним, визит президента ЮАР был запланирован еще до смерти королевы Елизаветы и прошел на высочайшем уровне. Повара даже приготовили десерт в форме национального цветка протеи, которая произрастает в Африке.

А Кейт Миддлтон надела на прием свою любимую Кембриджскую тиару и роскошное платье-кейп от ее дизайнера-фаворита Дженни Пэкхэм.

Ранее журналисты гадали, какие тиары дамы из королевской семьи выберут для приема, но Кейт оказалась верна традициям и надела украшение, которое когда-то носила ее свекровь, покойная принцесса Диана.