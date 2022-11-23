Софі Уессекська з'явилася на державному банкеті в тіарі за мільйон фунтів стерлінгів

Банкет у Букінгемському палаці на честь президента ПАР пройшов із розмахом.

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Софі, графиня Уессекська, дружина молодшого сина покійної королеви Єлизавети, принца Едварда, з'явилася на державному бенкеті в Букінгемському палаці у дивовижному вечірньому образі. І тіарі з аквамарином за мільйон фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Банкет на честь Сиріла Рамафози, президента ПАР, ознаменував перший державний візит, який приймав король Карл як монарх. Візит планувався ще за життя королеви Єлизавети.

Його, звичайно, відвідали сам король Карл III, з дружиною Каміллою, принц і принцеса Уельські, герцог і герцогиня Глостерські, герцог Кентський, а також принц Едвард із дружиною Софі Уессекською.

57-річна графиня Уессекська виблискувала діамантами та обрала для прийому особливу тіару з величезним аквамарином, яка, за чутками, коштує не менше від одного мільйона фунтів стерлінгів. Відомо, що це не фамільна коштовність, а прикраса самої графині. Вона придбала її у 2006 році. Вона виготовлена ​​компанією G. Collins and Sons.

[ + – ] Принц Едвард та його дружина Софі Фото: Getty Images

Тіару можна трансформувати в розкішне намисто. І востаннє Софі вдягала її на весілля шведського принца у 2015 році.

Тіара чудово доповнювала її сукню з шовкового крепу нефритового кольору від дизайнера Сюзанни Лондон, під якою ховалися сріблясті туфлі на платформі та високій шпильці від LK Bennett. У руках Софі тримала блискучий срібний клатч Jimmy Choo Cayla.

[ + – ] Розкішна тіара графині Уессекської

Також вона віддала данину поваги своїй спокійній свекрусі, одягнувши особливу брошку з її емалевим портретом, і діамантове намисто, яке раніше належало її свекрусі, королеві Єлизаветі II, а її діамантові сережки носила принцеса Уельська у 2019 році.

Нагадаємо, візит президента ПАР запланували ще до смерті королеви Єлизавети, він відбувся на найвищому рівні. Кухарі навіть приготували десерт у формі національної квітки протеї, яка росте в Африці.

А Кейт Міддлтон одягла на прийом свою улюблену Кембриджську тіару та розкішну сукню-кейп від її дизайнерки-фаворитки Дженні Пекхем.

Раніше журналісти гадали, які тіари дами з королівської родини виберуть для прийому, але Кейт виявилася вірною традиціям і одягла прикрасу, яку колись носила її свекруха, покійна принцеса Діана.