Беременную Крисси Тейген запечатлели папарацци

Модель совсем скоро станет мамой в третий раз.

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Беременная американская модель Крисси Тейген попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса и продемонстрировала свой растущий живот. Об этом сообщает Daily Mail.

В месте с ней был ее муж, популярный американский исполнитель Джон Ледженд и их 6-летняя дочь Луна. Отмечается, что они делали покупки ко дню благодарения в Bristol Farms.

Будущая мать была одета в короткую белую футболку от Versace, которая немного оголяла ее большой живот и черные лосины, а на ногах были кожаные шлепанцы.

Модель надела бейсболку, под которой собрала волосы, а также была в больших солнцезащитных очках. А в руках несла несколько букетов цветов.

Напомним, Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. Их роман развивался медленно и предложение Джон сделал только в 2011 году. В 2013 пара поженилась в Италии на озере Комо. Сейчас у пары двое детей. Первый ребенок Крисси и Джона появился благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Второй ребенок тоже был зачат с помощью ЭКО-процедуры.

Также Фокус писал, что модель Крисси Тейген, которая из-за осложнений беременности в 2020 году потеряла ребенка, заявила, что это был не выкидыш, а аборт.