Вагітну Кріссі Тейген сфотографували папараці

Модель незабаром стане мамою втретє.

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Вагітна американська модель Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса та продемонструвала свій живіт, що росте. Про це повідомляє Daily Mail.

У місці з нею був її чоловік, популярний американський виконавець Джон Ледженд, і їхня 6-річна дочка Луна. Зазначається, що вони робили покупки до Дня подяки в Bristol Farms.

Майбутня мати була одягнена в коротку білу футболку від Versace, яка трохи оголювала її великий живіт, і чорні лосини, а на ногах були шкіряні шльопанці.

Модель одягла бейсболку, під якою зібрала волосся, а також була у великих сонцезахисних окулярах. А в руках несла кілька букетів квітів.

Нагадаємо, Джон Ледженд і Кріссі Тейген познайомилися у 2007 році на зйомках кліпу музиканта Stereo. Їхній роман розвивався повільно, і пропозицію Джон зробив лише у 2011 році. У 2013 пара одружилася в Італії на озері Комо. Нині в пари двоє дітей. Перша дитина Кріссі та Джона з'явилася завдяки екстракорпоральному заплідненню. Друга дитина теж була зачата за допомогою ЕКО-процедури.

Також Фокус писав, що модель Кріссі Тейген, яка через ускладнення вагітності у 2020 році втратила дитину, заявила, що це був не викидень, а аборт.