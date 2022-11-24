Джулианна Мур демонстрирует естественную красоту на прогулке в Нью-Йорке

Голливудская актриса редко появляется на светских мероприятиях.

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61-летнюю американскую актрису Джулианну Мур заметили на прогулке по одной из улиц Нью-Йорка. Об этом пишет Daily Mail.

Для непринужденного выхода Мур предпочла синие широкие джинсы-бойфренды и объемный пиджак мужского кроя, который заменил ей пальто, а на ногах у нее были белые кроссовки.

[ + – ] Джулианна Мур Фото: Getty Images

Свой образ оскароносная актриса дополнила длинным шарфом, чтобы согреться в прохладную осеннюю погоду, а также надела простую черную шапочку поверх своих рыжих локонов. На ее плече висела большая коричневая сумка, а в ушах были наушники.

Для прогулки она не стала делать макияж, позволив своей естественной красоте сиять.

Напомним, в этому году актриса Джулианна Мур возглавила жюри 79-го Венецианского кинофестиваля. По такому случаю для выхода в свет она выбрала блистательный двубортный костюм Celine, состоящий из блейзера и брюк светло-бежевого цвета.

Также Фокус писал, что 20-летняя Лив Фрейндлих и ее мама, 61-летняя Джулианна Мур, снялись в потрясающей фотосессии для итальянского бренда люксовых украшений Bulgari ко Дню матери.