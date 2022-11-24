Джуліанна Мур демонструє природну красу на прогулянці у Нью-Йорку

Голлівудська акторка рідко з'являється на світських заходах.

Related video

61-річну американську акторку Джуліанну Мур помітили на прогулянці на одній з вулиць Нью-Йорка. Про це пише Daily Mail.

Для невимушеного виходу Мур віддала перевагу синім широким джинсам-бойфрендам та об'ємному піджаку чоловічого крою, який замінив їй пальто, а на ногах у неї були білі кросівки.

[ + – ] Джуліанна Мур Фото: Getty Images

Свій образ оскароносна акторка доповнила довгим шарфом, щоб зігрітися у прохолодну осінню погоду, а також одягла просту чорну шапочку поверх своїх рудих локонів. На її плечі висіла велика коричнева сумка, а у вухах були навушники.

Для прогулянки вона не стала робити макіяж, дозволивши своїй природній красі сяяти.

Нагадаємо, цього року акторка Джуліанна Мур очолила журі 79-го Венеціанського кінофестивалю. З такої нагоди для виходу у світ вона вибрала блискучий двобортний костюм Celine, що складається з блейзера та штанів світло-бежевого кольору.

Також Фокус писав, що 20-річна Лів Фрейндліх та її мама, 61-річна Джуліанна Мур, знялися у приголомшливій фотосесії для італійського бренду люксових прикрас Bulgari до Дня матері.