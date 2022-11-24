Дочь Билла Гейтса объявила о беременности и показала трогательные фото

Для Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды этот ребенок будет первым внуком.

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26-летняя дочь миллиардера Билла Бейтса Дженнифер ждет первенца от своего мужа Найэля Нассара. Фотографиями, где она позирует с заметно округлившимся животом, будущая мама опубликовала на своей странице в Instagram на День Благодарения.

На снимках она запечатлена в изумрудно-зеленом платье рядом с супругом. Пара снималась на заднем дворе семейного поместья площадью 142 акра в Северном Салеме, штат Нью-Йорк.

Фото: Instagram jenniferkgates Фото: Instagram jenniferkgates

Одной из первых снимки прокомментировала Мелинда Гейтс, мать девушки и бывшая жена миллиардера, с которой он развелся в 2021 году после 27 лет брака.

"Я очень рада встретить этого малыша и увидеть, как вы двое станете родителями", – написала она.

Ребенок Дженнифер и Найэля станет первым внуком Билла и Мелинды.

Будущие родители поженились в октябре прошлого года в присутствии 300 гостей. Церемонию провел давний друг семьи, а жених и невеста сами написали клятвы. После церемонии пара, которая начала встречаться в 2017 году, быстро сбежала, чтобы сделать несколько частных свадебных фотографий в поместье, а гости направились в специально построенный "ботанический сад", где их ждало застолье.

Для молодоженов и гостей пела группа Coldplay.

Экстравагантное двухдневное мероприятие стоимостью около 2 миллионов долларов было организовано знаменитым свадебным организатором Марси Блум, в список элитных клиентов которого входят Кевин Бэкон, Леброн Джеймс и Билли Джоэл.

В интервью Vogue Дженн говорила, что планировать мероприятие во время пандемии и в то время, когда ее семья "переживает переходный период", было "сложно".

"Это был сложный год как в целом из-за пандемии, так и для наших семей, переживающих переходный период. Но наша любовь друг к другу была постоянной. Возможность отпраздновать нашу свадьбу с нашими самыми близкими друзьями и семьей была сбывшейся мечтой", – сказала она.

Напомним, кем является супруг Дженнифер Гейтс.