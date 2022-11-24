Дочка Білла Гейтса оголосила про вагітність та показала зворушливі фото

Для Білла Гейтса та його колишньої дружини Мелінди ця дитина буде першим онуком.

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26-річна дочка мільярдера Білла Бейтса Дженніфер чекає на первістка від свого чоловіка Наєля Нассара. Фотографіями, де вона позує з животом, що помітно округлився, майбутня мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram на День Подяки.

На знімках вона відображена у смарагдово-зеленій сукні поряд із чоловіком. Пара знімалася на задньому дворі сімейного маєтку площею 142 акри у Північному Салемі, штат Нью-Йорк.

Фото: Instagram jenniferkgates Фото: Instagram jenniferkgates

Однією з перших знімки прокоментувала Мелінда Гейтс, мати дівчини та колишня дружина мільярдера, з якою він розлучився у 2021 році після 27 років шлюбу.

"Я дуже рада зустріти цього малюка та побачити, як ви двоє станете батьками", — написала вона.

Дитина Дженніфер та Наєля стане першим онуком Білла та Мелінди.

Майбутні батьки одружилися у жовтні минулого року у присутності 300 гостей. Церемонію провів давній друг сім'ї, а наречений та наречена самі написали клятви. Після церемонії пари, яка почала зустрічатися в 2017 році, швидко втекла, щоб зробити кілька приватних весільних фотографій у маєток, а гості попрямували до спеціально збудованого "ботанічного саду", де на них чекало застілля.

Для молодят та гостей співав гурт Coldplay.

Екстравагантний дводенний захід вартістю близько 2 мільйонів доларів був організований знаменитим весільним організатором Марсі Блум, до списку елітних клієнтів якого входять Кевін Бекон, Леброн Джеймс та Біллі Джоел.

В інтерв'ю Vogue Дженн говорила, що планувати захід під час пандемії і в той час, коли її родина переживає перехідний період, було складно.

"Це був складний рік як загалом через пандемію, так і для наших сімей, які переживають перехідний період. Але наша любов одна до одної була постійною. Можливість відсвяткувати наше весілля з нашими найближчими друзями і сім'єю була здійсненою мрією", — сказала вона.

Нагадаємо, ким є чоловік Дженніфер Гейтс.