В розовом платье с перьями. Яркое появление Ники Хилтон

Сестра Пэрис Хилтон показала шикарную фигуру в эффектном наряде.

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39-летняя светская львица и мама троих детей Ники Хилтон попала в объективы папарацци по дороге на мероприятие в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Американская бизнесвумен выбрала для выхода в свет яркий и гламурный аутфит.

Одета Ники была в розовое платье миди от бренда Mach & Mach, украшенное перьями в зоне декольте. Верх наряда был на завязках.

Аутфит Ники дополнила прозрачными розовыми туфлями с каблуками в виде рюмки и пряжками с камнями. В руке она держала ярко-розовый клатч, инкрустированный стразами.

Прошло всего четыре месяца с тех пор, как сестра Пэрис Хилтон родила третьего ребенка. Стоит отметить, что знаменитость находится в превосходной физической форме.

Напомни, 41-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон раскрыла секрет своей красоты и молодости. Фотомодель призналась, что никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. В то же время знаменитость с юных лет ухаживала за кожей, используя простейшие средства.

Также Фокус писал, что мама Пэрис Хилтон призналась, почему у ее дочери до сих пор нет детей.