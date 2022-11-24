У рожевій сукні з пір'ям. Яскрава поява Нікі Гілтон

Сестра Періс Гілтон показала шикарну фігуру в ефектному вбранні.

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39-річна світська левиця та мама трьох дітей Нікі Гілтон потрапила в об'єктиви папараці дорогою на захід у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Американська бізнес-леді обрала для виходу у світ яскравий і гламурний аутфіт.

Одягнена Нікі була в рожеву сукню міді від бренду Mach & Mach, прикрашену пір'ям у зоні декольте. Верх вбрання був на зав'язках.

Аутфіт Нікі доповнила прозорими рожевими туфлями з підборами у вигляді чарки та пряжками з камінням. У руці вона тримала яскраво-рожевий клатч, інкрустований стразами.

Минуло лише чотири місяці з того часу, як сестра Періс Гілтон народила третю дитину. Селебриті перебуває в чудовій фізичній формі.

Нагадай, 41-річна американська світська левиця Періс Гілтон розкрила секрет своєї краси та молодості. Фотомодель зізналася, що ніколи не зверталася по допомогу до пластичних хірургів. Водночас знаменитість із юних років доглядала за шкірою, використовуючи найпростіші засоби.

Також Фокус писав, що мама Періс Гілтон зізналася, чому її дочка досі не має дітей.