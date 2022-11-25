78-летнюю звезду "Игры в кальмара" О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах

Пожилой актер отрицает все предъявленные обвинения.

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Южнокорейскому актеру О Ен Су, прославившемуся в роли игрока №001 в нашумевшем сериале "Игра в кальмара", предїявили обвинение в сексуальных домогательствах, сообщает информационное агентство Yonhap.

Предполагаемая жертва подала жалобу в полицию в декабре прошлого года, заявив, что еще в середине 2017 года мужчина прикасался к ее телу "неуместным образом", но тогда дело закрыли, не предъявив никакого обвинения актеру. Однако теперь прокуратура города Сувон, который находится к югу от Сеула, вновь открыла дело и расследовала обвинения.

Ен Су отрицает любые попытки домогательств. Еще в прошлом году он рассказывал журналистам, что "взял женщину за руку, чтобы показать дорогу вокруг озера". Он извинился перед предполагаемой жертвой, но настаивал на том, что он сделал это, потому что женщина сказала, что "не будет поднимать из-за этого шума", и подчеркнула, что извинения не означают, что он признает обвинения в свой адрес.

В январе этого года Ен Су получил первую в Южной Корее награду "Золотой глобус" за роль в хите Netflix "Игра в кальмара", а также "Эмми". По этому поводу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Ен Су и съемочную группу, сказав, что сериал о выживании дал надежду человечеству, несмотря на мрачное изображение общества.

"Игра в кальмара", по сюжету которой обанкротившиеся и обнищавшие участники играют в детские игры со смертельными последствиями, пытаясь выиграть 45,6 миллиарда вон, стала мировой сенсацией и рекордсменом Netflix.

Возрастной актер сыграл в сериале старика О Иль Нама, который пришел в игру с опухолью головного мозга. По его словам, он предпочитает играть, а не ждать смерти в привычном мире. В итоге выясняется, что именно он – создатель кровавой игры.

О Ен Су считается одним из величайших театральных актеров Южной Кореи, сыгравшим в более чем 200 театральных постановках с 1963 года и получившим ряд крупных наград. Он также сыграл множество харизматичных второстепенных персонажей в кино и на телевидении, в том числе в фильме "Весна, лето, осень, зима… и весна", выпущенном в 2003 году покойным режиссером Ким Ки Дуком, получившим немало наград. После роли в этой картине О начали называть "актер-монах".

Напомним, в июне стало известно, что "Игра в кальмара" будет продлена на второй сезон, а в Сети даже появился его первый тизер.