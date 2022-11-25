78-річну зірку "Гри в кальмара" О Йон Су звинуватили у сексуальних домаганнях

Літній актор заперечує всі пред'явлені звинувачення.

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Південнокорейському актору О Йон Су, який прославився в ролі гравця №001 у гучному серіалі "Гра в кальмара", звинуватили у сексуальних домаганнях, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Ймовірна жертва подала скаргу в поліцію в грудні минулого року, заявивши, що ще в середині 2017 року чоловік торкався її тіла "у недоречний спосіб", але тоді справу закрили, не звинувативши актора. Проте тепер прокуратура міста Сувон, на півдні від Сеула, знову відкрила справу та розслідувала звинувачення.

Йон Су заперечує будь-які спроби домагань. Ще минулого року він розповідав журналістам, що "взяв жінку за руку, щоби показати дорогу навколо озера". Він попросив вибачення перед ймовірною жертвою, але наполягав на тому, що зробив це, тому що жінка сказала, що "не підійматиме через цей шум", і наголосила, що вибачення не означають, що він визнає звинувачення на свою адресу.

У січні цього року Йон Су отримав першу в Південній Кореї нагороду "Золотий глобус" за роль у хіті Netflix "Гра у кальмари", а також "Еммі". З цього приводу президент Південної Кореї Мун Чже Ін привітав Йон Су та знімальну групу, сказавши, що серіал про виживання дав надію людству, попри похмуре зображення суспільства.

"Гра в кальмара", за сюжетом якої збанкрутілі та зубожілі учасники грають у дитячі ігри зі смертельними наслідками, намагаючись виграти 45,6 мільярда вон, стала світовою сенсацією та рекордсменом Netflix.

Літній актор зіграв у серіалі старого О Іль Нама, який прийшов у гру з пухлиною головного мозку. За його словами, він вважає за краще грати, а не чекати смерті у звичному світі. У результаті з'ясовується, що саме він — творець кривавої гри.

О Йон Су вважається одним із найбільших театральних акторів Південної Кореї, який зіграв у більш ніж 200 театральних постановках з 1963 року і отримав низку великих нагород. Він також зіграв безліч харизматичних другорядних персонажів у кіно та на телебаченні, у тому числі у фільмі "Весна, літо, осінь, зима… і весна", випущеному 2003 року покійним режисером Кім Кі Дуком, який отримав чимало нагород. Після участі у цій картині О Йон Су почали називати "актор-монах".

Нагадаємо, у червні стало відомо, що "Гру в кальмара" буде продовжено на другий сезон, а в Мережі навіть з'явився його перший тизер.