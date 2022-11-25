Том Бачик представил самый необычный французский маникюр осени 2022

Французский маникюр получил новое прочтение в исполнении мастера.

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Знаменитый мастер маникюра Том Бачик, которому доверяют свои ногти Дженнифер Лопес и Селена Гомес, продолжает радовать подписчиц в Instagram, демонстрируя им не только собственные работы, но и последние тренды в области ногтевого дизайна. В частности он продемонстрировал новый вариант французского маникюра, который несомненно оценят модницы.

Бачик опубликовал в сторис снимок, на котором показан френч с традиционной базой, а вот улыбки нарисованы разными оттенками, начиная с кремового и заканчивая коричневым. При этом мастер выбрал не глянцевый, а матовый топ, что придает маникюру дополнительный шарм.

[ + – ] Сдержанные цвета и матовый топ – идеальный вариант повседневного маникюра Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

В своих работах Том редко экспериментирует с базой, отдавая предпочтение натуральному цвету ногтей. Максиму, что он делает, это придает им яркости с помощью лаков, на полтона ярче природного цвета. А вот кончики ногтей он часто красит по-разному. Иногда это один оттенок, а иногда – целая палитра цветов. Последний пример – игра мастера с разными оттенками одной палетки, что, согласитесь, смотрится очень эффектно.

Ранее мы писали, что Бачик показал самое универсальное покрытие ногтей, которое подойдет всем без исключения.

Напомним, как выглядит очень модный этой осенью маникюр из комиксов.