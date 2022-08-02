Тренды маникюра августа 2022. Том Бачик представил самое универсальное покрытие ногтей

Такой маникюр идеально подходит под любой образ.

Американский мастер ногтевой эстетики Том Бачик продолжает задавать тренды маникюра августа 2022, и по его убеждению, лучшим вібором в єтом месяце станет нюд, что он наглядно продемонстрировал на примере Дженнифер Лопес, которой сделал маникюр для ее выступления на Капри.

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Маникюрщик, которому доверяют свои ногти самые известные звезды западного шоу-бизнеса, продолжает придерживатся философии максимальной натуральности, используя для покрытия ногтей однотонные лаки, цвет которых максимально приближен к натуральному.

Такой ход вполне оправдан, поскольку подобный маникюр сочетается с любым образом, начиная от повседневного и заканчивая торжественным. К тому же он хорошо подходит к любой форме ногтей: отквадратных до миндалевидных, от коротких до длинных.

Ранее Бачик демонстрировал и более яркий маникюр, использовав ярко-синий лак. Также он показывал, как можно разнообразить привычный френч, превратив его в произведение искусства с помощью объемных декоративных элементов.

Напомним, какой цвет маникюра будет наиболее востребован в августе. Кстати, Бачик тоже предлагает своим клиенткам подобный оттенок.