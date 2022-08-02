Тренди манікюру серпня 2022 року. Том Бачик представив найуніверсальніше покриття нігтів

Такий манікюр ідеально пасуватиме до будь-якого образу.

Американський майстер нігтьової естетики Том Бачик продовжує задавати тренди манікюру серпня 2022 року, і, на його переконання, найкращим вібором цього місяця стане нюд, що він наочно продемонстрував на прикладі Дженніфер Лопес, якій зробив манікюр для її виступу на Капрі.

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Манікюрник, якому довіряють свої нігті найвідоміші зірки західного шоу-бізнесу, продовжує дотримуватись філософії максимальної натуральності, використовуючи для покриття нігтів однотонні лаки, колір яких максимально наближений до натурального.

Такий хід цілком виправданий, оскільки подібний манікюр поєднується з будь-яким образом, починаючи від повсякденного та закінчуючи урочистим. До того ж він добре пасує будь-якій формі нігтів: від квадратних до мигдалеподібних, від коротких до довгих.

Раніше Бачик демонстрував і яскравіший манікюр, використавши яскраво-синій лак. Також він показував, як можна урізноманітнити звичний френч, перетворивши його на витвір мистецтва за допомогою об'ємних декоративних елементів.

Нагадаємо, який колір манікюру буде найзатребуванішим у серпні. До речі, Бачик теж пропонує своїм клієнткам такий відтінок.