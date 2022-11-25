Том Бачік представив незвичайний французький манікюр осені 2022

Французький манікюр отримав нове прочитання у виконанні майстра.

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Знаменитий майстер манікюру Том Бачік, якому довіряють свої нігті Дженніфер Лопес та Селена Гомес, продовжує радувати читачок в Instagram, демонструючи їм не лише власні роботи, а й останні тренди у галузі нігтьового дизайну. Зокрема він продемонстрував новий варіант французького манікюру, який, безперечно, оцінять модниці.

Бачік опублікував у сторіс знімок, на якому показаний френч із традиційною базою, а от посмішки намальовані різними відтінками, починаючи з кремового та закінчуючи коричневим. Водночас майстер вибрав не глянсовий, а матовий топ, що надає додатковий шарм манікюру.

[ + – ] Стримані кольори та матовий топ – ідеальний варіант повсякденного манікюру Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

У своїх роботах Том рідко експериментує з базою, віддаючи перевагу натуральному кольору нігтів. Максимум, що він робить, це надає їм яскравості за допомогою лаків, на півтону яскравіше за природний колір. А ось кінчики нігтів він часто фарбує по-різному. Іноді це один відтінок, а іноді ціла палітра кольорів. Останній приклад — гра майстра з різними відтінками однієї палетки, що, погодьтеся, виглядає дуже ефектно.

Раніше ми писали, що Бачік показав універсальне покриття нігтів, яке підійде всім без винятку.

Нагадаємо, як виглядає дуже модний цієї осені манікюр із коміксів.