Жена Алека Болдуина показала всех семерых детей от актера на одном фото

На фото попал и самый младший ребенок пары, двухмесячная Илария.

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Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария на День Благодарения поделилась снимком, на котором позирует с мужем и всеми их детьми, включая двухмесячную дочь Илларию Каталину.

"С Днем ​Благодарения от нашей эпической неудачной семейной фотографии к тому, что, вероятно, принадлежит вам. Наша любовь и благодарность всем вам за то, что вы являетесь прекрасными силами света в нашей жизни", – говорится в подписи к снимку.

Как видно на фотографии, не все участники съемок были им рады. Например, двухлетний Эдоардо, который сидел на коленях у матери, плакал, и Хиларии пришлось поцеловать его в щеку, чтобы успокоить.

[ + – ] Семейство Болдуинов в полном составе Фото: Instagram hilariabaldwin

64-летний актер держал одного из сыновей на коленях, пока тот уплетал что-то вкусное. Сам Болдуин смотрит куда-то в сторону и выглядит без настроения. Он, кстати, прокомментировал фото жены, написав: "Жесткая толпа…".

Девятилетняя Кармен выглядела самой собранной, баюкая на руках самую младшую сестру.

Как известно, в ноябре Алек Болдуин подал иск против четырех человек, участвовавших в вестерне "Ржавчина", заявив, что они проявили небрежность, предоставив ему разряженный пистолет, убив оператора фильма. Смерть 21 октября 2021 года Галины Хатчинс потрясла Голливуд и вызвала серию гражданских исков.

Среди тех, с кем собрался судиться актер, – оружейник и помощница по реквизиту Ханна Гутьеррес-Рид, помощник режиссера Дэвид Холлс, мастер реквизита Сара Захри и Сет Кенни, который снабжал съемочную площадку оружием и боеприпасами.

Жалоба Болдуина последовала за иском, поданным против него и других на съемочной площадке в прошлом году сценаристкой Мейми Митчелл по поводу их предполагаемой роли в стрельбе, которая вызвала у нее сильные эмоциональные переживания.

В своем иске Болдуин обвиняет Гутьерреса-Рида в том, что он не смог проверить безопасность револьвера, который он использовал на репетиции. В иске также говорится, что Холлс не проверил оружие до того, как объявил его безопасным и передал Болдуину, и что Закари не смог обеспечить безопасность оружия, использованного на съемочной площадке в Нью-Мексико.

Напомним, жена Болдуина, которой 38 лет, рассказала, как относится к большой разнице в возрасте между супругами.