Дружина Алека Болдвіна показала всіх сімох дітей від актора на одному фото

На фото потрапила і наймолодша дитина пари, двомісячна Іларія.

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Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна Хіларія на День Подяки поділилася знімком, на якому позує з чоловіком та всіма їхніми дітьми, включаючи двомісячну дочку Іларію Каталіну.

"З Днем Подяки від нашої епічної невдалої сімейної фотографії до того, що, ймовірно, належить вам. Наша любов і подяка всім вам за те, що ви є прекрасними силами світла в нашому житті", — йдеться у підписі до знімка.

Як видно на фотографії, не всі учасники зйомок були раді. Наприклад, дворічний Едоардо, котрий сидів навколішки у матері, плакав, і Хіларії довелося поцілувати його в щоку, щоб заспокоїти.

[ + – ] Сімейство Болдвінів у повному складі Фото: Instagram hilariabaldwin

64-річний актор тримав одного з синів на колінах, поки той наминав щось смачне. Сам Болдвін дивиться кудись вбік і виглядає без настрою. Він, до речі, прокоментував фото дружини, написавши: "Жорсткий натовп…".

Дев'ятирічна Кармен виглядала найзібранішою, заколисуючи на руках наймолодшу сестру.

Як відомо, у листопаді Алек Болдвін подав позов проти чотирьох людей, які брали участь у вестерні "Іржа", заявивши, що вони виявили недбалість, надавши йому розряджений пістолет, вбивши оператора фільму. Смерть 21 жовтня 2021 року Галини Хатчінс вразила Голлівуд і викликала серію цивільних позовів.

Серед тих, з ким зібрався судитися актор, — зброяр та помічниця з реквізиту Ханна Гутьєррес-Рід, помічник режисера Девід Голлс, майстер реквізиту Сара Захрі та Сет Кенні, який постачав знімальний майданчик зброєю та боєприпасами.

Скарга Болдвіна пішла за позовом, поданим проти нього та інших на знімальному майданчику минулого року сценаристкою Меймі Мітчелл з приводу їхньої ймовірної ролі у стрільбі, яка викликала у неї сильні емоційні переживання.

У своєму позові Болдвін звинувачує Гутьєрреса-Ріда в тому, що він не зміг перевірити безпеку револьвера, який він використав на репетиції. У позові також йдеться про те, що Голлс не перевірив зброю до того, як оголосив її безпечною і передав Болдвіну, і що Закарі не зміг забезпечити безпеку зброї, використаної на знімальному майданчику в Нью-Мексико.

Нагадаємо, дружина Болдвіна, якій 38 років, розповіла, як ставиться до великої різниці у віці між подружжям.