Карди Би призналась, что хотела бы "выкурить сиграетку и съесть бисквит" с принцессой Маргарет

Известная исполнительница оказалась фанаткой скандального сериала "Корона".

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Рэперша Карди Би рассказала, что является большой поклонницей сериала Netflix "Корона". 30-летняя звезда ранее написала твит, в котором отметила, что хотела бы "выкурить сигаретку" и полакомиться печеньем с принцессой Маргарет, младшей сестрой покойной королевы Елизаветы. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Маргарет скончалась в 2002 году в 71 год после четырех инсультов. В пятом сезоне ее роль исполняет актриса Лесли Мэнвилл. Ранее ее воплощали на экране Хелена Бонэм-Картер и Ванесса Кирби.

[ + – ] Карди Би оказалась поклонницей сериала "Корона" Фото: Getty Images

Принцесса Маргарет была одним из самых популярных членов королевской семьи. Она чаще своей венценосной сестры появлялась на публике, веселилась на вечеринках и славилась своим свободным и раскрепощенным поведением.

К слову, курить она начала еще в 15 лет и с тех пор не расставалась с сигаретой. Бросила она эту вредную привычку только в 1991 году, когда у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

[ + – ] Принцесса Маргарет не расставалась с сигаретой Фото: Getty Images

Напомним, сериал "Корона" продолжают критиковать из-за излишней драматичности. Сейчас, в новом пятом сезоне показывают события, которые привели к разводу принца Чарльза и принцессы Дианы.

В последнем, шестом сезоне, который еще снимается, будет показана гибель Дианы в парижском ДТП. И критики считают, что королевская семья вполне сможет подать в суд, так как события, показанные в сериале, становятся все мрачнее, и, как считают эксперты, все меньше отвечают действительности.

А близкая подруга монаршей семьи, посетившая Виндзорский замок в прошлом месяце, обвинила сериал "Корона" от Netflix в попытке "разрушить королевскую семью".