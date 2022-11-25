Карді Бі зізналася, що хотіла б "викурити сигаретку і з'їсти бісквіт" з принцесою Маргарет

Відома виконавиця виявилася фанаткою скандального серіалу "Корона".

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Реперка Карді Бі розповіла, що є великою шанувальницею серіалу Netflix "Корона". 30-річна зірка раніше написала твіт, у якому зазначила, що хотіла б "викурити цигарку" та поласувати печивом із принцесою Маргарет, молодшою сестрою покійної королеви Єлизавети. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Маргарет померла 2002 року в 71 рік після чотирьох інсультів. У п'ятому сезоні її роль виконує актриса Леслі Менвілл. Раніше її втілювали на екрані Гелена Бонем-Картер та Ванесса Кірбі.

[ + – ] Карді Бі виявилася прихильницею серіалу "Корона" Фото: Getty Images

Принцеса Маргарет була одним із найпопулярніших членів королівської родини. Вона частіше за свою вінценосну сестру з'являлася на публіці, веселилася на вечірках і славилася своєю вільною та розкутою поведінкою.

До речі, курити вона почала ще в 15 років і відтоді не розлучалася з цигаркою. Кинула вона цю шкідливу звичку лише 1991 року, коли в неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

[ + – ] Принцеса Маргарет не розлучалася із цигаркою Фото: Getty Images

Нагадаємо, серіал "Корона" продовжують критикувати через надмірну драматичність. Зараз, у новому п'ятому сезоні показують події, що призвели до розлучення принца Чарльза та принцеси Діани.

В останньому, шостому сезоні, який ще знімається, буде показано загибель Діани у паризькій ДТП. І критики вважають, що королівська родина цілком зможе подати до суду, оскільки події, показані в серіалі, стають дедалі похмурішими, і, як вважають експерти, дедалі менше відповідають дійсності.

А близька подруга монаршої родини, яка відвідала Віндзорський замок минулого місяця, звинуватила серіал "Корона" від Netflix у спробі "зруйнувати королівську родину".