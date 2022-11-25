Модные тренды зимы 2022-2023. Топ-3 самых актуальных свитера для холодной погоды

Теплый и яркий свитер скрасит промозглые зимние дни.

Related video

Теплый и модный свитер, который согреет в самые морозные дни и в то же время будет соответствовать последним тенденциям – вещь в зимнем гардеробе поистине незаменимая. Сегодня в магазинах огромный выбор свитеров на любой вкус, фасон, цвет и кошелек, и чтобы помочь сориентироваться при покупке, Фокус просмотрел последние тенденции и выбрал три варианта свитеров, которые станут оправданной инвестицией и подойдут под большинство многослойных образов.

Объемный свитер оверсайз

Сочетание объемной вязки и большого размера – идеальный вариант, поскольку смотрится он очень эффектно и позволяет скрыть недостатки фигуры, если таковые имеются. В этом сезоне доступны свитера с широкими рукавами, завязками на рукавах, ассиметричной вязки, с узорами и разрезами, с высоким воротником и без него. Такой свитер можно носить с юбками, джинсами, брюками и даже надевать поверх платья.

Платье-свитер

Платье-свитер идеально подойдет для уверенных в себе девушек с хорошей фигурой, поскольку позволяет подчеркнуть стройные ноги, а с помощью пояса – и выделить талию. Он лучше всего смотрится с ботфортами на каблуках и прекрасно впишется в ансамбль для работы в офисе. Что касается вариантов и отделки, то их – великое множество. Это может быть изделие из мохера, искусственной пряжи, натуральной пряжи с добавлением синтетики. То же касается и узора: начиная от обычной чулочной вязки и заканчивая замысловатыми линиями.

Платье-свитер можно подобрать так, чтобы он почти облегал фигуру, а можно остановиться и на варианте оверсайз.

.

Кроп-свитер

Укороченные свитера, несмотря на их сомнительную практичность в осенне-зимний период, не выходят из моды уже который сезон подряд, и зима 2022-2023 не стала исключением. Крупной и мелкой вязки, различных расцветок и отделки, они по-прежнему пользуются большой популярностью, особенно среди обладательниц красивого пресса, поскольку ввиду своей конструкции немного оголяют живот. Лучше всего такие свитера смотрятся с лосинами, облегающими джинсами и юбками. Они также могут стать элементом многослойного образа.

Напомним, как правильно выбрать свитер, а также какие пуховики будут модными в ближайшие месяцы.