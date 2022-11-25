Модні тренди зими 2022–2023. Топ 3 найактуальніших светрів для холодної погоди

Теплий та яскравий светр прикрасить вогкі зимові дні.

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Теплий і модний светр, який зігріє у найморозніші дні і водночас відповідатиме останнім тенденціям, — річ у зимовому гардеробі справді незамінна. Сьогодні в магазинах величезний вибір светрів на будь-який смак, фасон, колір та гаманець, і щоб допомогти зорієнтуватися у покупці, Фокус переглянув останні тенденції та вибрав три варіанти светрів, які стануть виправданою інвестицією та підійдуть під більшість багатошарових образів.

Об'ємний светр оверсайз

Поєднання об'ємної в'язки і великого розміру — ідеальний варіант, оскільки виглядає він дуже ефектно і дозволяє приховати недоліки фігури, якщо такі є. Цього сезону доступні светри з широкими рукавами, зав'язками на рукавах, асиметричної в'язки, з візерунками та розрізами, з високим коміром і без нього. Такий светр можна носити зі спідницями, джинсами, брюками і навіть вдягати поверх сукні.

Сукня-светр

Сукня-светр ідеально підійде для впевнених у собі дівчат із гарною фігурою, оскільки дозволяє підкреслити стрункі ноги, а за допомогою пояса — і виділити талію. Вона найкраще виглядає з ботфортами на підборах і чудово впишеться в ансамбль для роботи в офісі. Що стосується варіантів, то їх — безліч. Це може бути виріб із мохера, штучної пряжі, натуральної пряжі з додаванням синтетики. Те саме стосується і візерунка: починаючи від звичайної панчішної в'язки і закінчуючи хитромудрими лініями.

Сукню-светр можна підібрати так, щоб вона майже облягала фігуру, а можна зупинитися і на варіанті оверсайз.

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Кроп-светр

Укорочені светри, попри їхню сумнівну практичність в осінньо-зимовий період, не виходять із моди вже який сезон поспіль, і зима 2022-2023 не стала винятком. Величезної й дрібної в'язки, різних кольорів і оздоблення, вони, як і раніше, користуються великою популярністю, особливо серед власниць красивого преса, оскільки через свою конструкцію трохи оголюють живіт. Найкраще такі светри виглядають з лосинами, облягаючими джинсами та спідницями. Вони можуть стати елементом багатошарового образу.

Нагадаємо, як правильно вибрати светр, а також які пуховики будуть модними найближчими місяцями.