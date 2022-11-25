Внук Грейс Келли и племянник князя Монако сообщил, что ждет первенца

Луи Дюкре женился на избраннице из Вьетнама в 2019 году.

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Луи Дюкре, внук знаменитой актрисы и княгини Монако Грейс Келли, сообщил, что он его супруга Мари ждут первенца. Об этом пишет Daily Mail.

Луи – племянник правящего князя Монако Альбера. И в 2019 году его свадьба с Мари Шевалье стала главным событием сезона.

Теперь пара, которым исполнилось по 29 лет, сообщили, что ожидают малыша. Луи и Мари поделились очаровательным снимком, на котором они позируют со своим псом Панкейком в футболке с надписью "скоро стану старшим братом".

[ + – ] Племянник князя Монако скоро станет отцом

Мари и Луи признались, что задумались о детях после того, как отпраздновали десятилетие своих отношений в марте 2022 года.

Правда в том, что касается их количества – они пока не договорились. Мари хочет двоих детей, а Луи – четырех. Сейчас он работает консультантом по международным проектам в футбольном клубе "Ноттингем Форест" и считает, что 30 лет – это прекрасный возраст для того, чтобы завести детей.

"В идеале я хотела бы иметь троих или четверых детей. У меня есть брат и три сестры, иметь такую ​​же большую семью, как у меня, было бы настоящим счастьем", — признался Луи.

Пара начала встречаться еще будучи студентами, когда они оба посещали бизнес-школу Skema во Франции, в 2011 году.

Луи сделал Мари предложение в 2018 году.

Пара связала себя узами брака во время гражданской церемонии в ратуше Монако. После чего они устроили неформальный прием в саду княжеского дворца.

А спустя несколько дней они устроили роскошную церемонию в Кафедральном соборе, где когда поженились Грейс Келли и князь Ренье.

Напомним, Луи Дюкре — сын Стефании Гримальди и ее телохранителя Даниеля Дюкре. Он 11-й в очереди на престол.