Онук Грейс Келлі та племінник князя Монако повідомив, що чекає на первістка

Луї Дюкре одружився з обраницею з В'єтнаму у2019 році.

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Луї Дюкре, онук знаменитої актриси та княгині Монако Грейс Келлі, повідомив, що він і його дружина Марі чекають на первістка. Про це пише Daily Mail.

Луї — племінник керівного князя Монако Альбера. І у 2019 році його весілля з Марі Шевальє стало головною подією сезону.

Тепер пара, яким виповнилося по 29 років, повідомили, що чекають на малюка. Луї та Марі поділилися чарівним знімком, на якому вони позують зі своїм собакою Панкейком у футболці з написом "невдовзі стану старшим братом".

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Марі та Луї зізналися, що задумалися про дітей після того, як відсвяткували десятиліття своїх стосунків у березні 2022 року.

Щоправда, щодо їх кількості — вони поки не домовилися. Марі хоче двох дітей, а Луї — чотирьох. Зараз він працює консультантом з міжнародних проєктів у футбольному клубі "Ноттінгем Форест" і вважає, що 30 років — це чудовий вік для того, щоб завести дітей.

"В ідеалі я хотіла б мати трьох чи чотирьох дітей. У мене є брат і три сестри, мати таку велику родину, як у мене, було б справжнім щастям", — зізнався Луї.

Пара почала зустрічатися ще тоді, коли були студентами, коли вони обидвоє відвідували бізнес-школу Skema у Франції, у 2011 році.

Луї зробив Марі пропозицію у 2018 році.

Пара взяла шлюб під час цивільної церемонії у ратуші Монако. Після цього вони влаштували неформальний захід у саду княжого палацу.

А через кілька днів вони влаштували розкішну церемонію в Кафедральному соборі, де колись одружилися Грейс Келлі та князь Реньє.

Нагадаємо, Луї Дюкре — син Стефанії Гримальді та її охоронця Даніеля Дюкре. Він 11-й у черзі на престол.