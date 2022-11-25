Ким Кардашьян оказалась в скандале

Причиной стал бывший бойфренд ее сестры.

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42-летняя американская теледива Ким Кардашьян попала в очередной скандал.

Бизнесвумен опубликовала пост, в котором рассказала о том, что они с бывшим ее сестры Хлои посетили колонию для несовершеннолетних.

"На этой неделе мы устроили вдохновенный ужин в честь Дня Благодарения с молодыми людьми, заключенными в колонии Килпатрик. Эти ребята находятся в образцовом лагере за отличное поведение. Многие из них учатся в колледже и достигли больших изменений в своей жизни", — отметила многодетная мама под рядом фото из колонии.

Компанию Ким составил 31-летний американский баскетболист Тристан Томпсон — бывший бойфренд Хлои Кардашьян. Мужчина известен своими многочисленными изменами, из-за которых они и разошлись с одной из клана Кардашьян.

Поэтому на старшую сестру Хлои полился поток хейта, поскольку она продолжает общаться с ее бывшим. В комментариях подписчики американской теледивы отметили, что она поступает неправильно.

Напомним, Хлои Кардашьян удалили редкую опухоль с лица.

Также Фокус писал об ожиданиях рождения еще одного ребенка Хлои и Тристана Томпсона.