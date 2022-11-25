Кім Кардаш'ян опинилася у скандалі

Причиною став колишній бойфренд її сестри.

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42-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян потрапила до чергового скандалу.

Бізнесвумен опублікувала пост, у якому розповіла про те, що вони з колишнім її сестри Хлої відвідали колонію для неповнолітніх.

"На цьому тижні ми влаштували натхненну вечерю на честь Дня Подяки з молодими людьми, ув'язненими в колонії Кілпатрік. Ці люди перебувають у зразковому таборі за чудову поведінку. Багато з них навчаються в коледжі і досягли великих змін у своєму житті", — зазначила багатодітна мама під низкою фото з колонії.

Компанію Кім склав 31-річний американський баскетболіст Трістан Томпсон — колишній бойфренд Хлої Кардаш'ян. Чоловік відомий своїми численними зрадами, через які вони і розійшлися з однією з клану Кардаш'ян.

Через це на старшу сестру Хлої полився потік хейту, оскільки вона продовжує спілкуватися з її колишнім. У коментарях підписники американської теледіви зазначили, що вона вчиняє неправильно.

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян видалили рідкісну пухлину з обличчя.

Також Фокус писав про очікування народження ще однієї дитини Хлої та Трістана Томпсона.