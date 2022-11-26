Светлана Лобода отреагировала на запрет въезда в Литву

Знаменитость заверила, что все запланированные концерты в стране пройдут.

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40-летняя украинская певица Светлана Лобода отреагировала на информацию о запрете въезда в Литву. Об этом артистка отметила в своем телеграм-канале.

"Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать эту информацию. На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся. Слава Украине!" — обратилась к поклонникам звезда сцены.

В частности, уроженка Ирпеня опубликовала фрагмент с концерта, где оставляет автограф на флаге Украины, а также говорит: "Победа за нами. Слава Украине! Героям Слава!" Тем временем зрители поддержали ее бурными овациями.

[ + – ] Светлана Лобода

Светлана Лобода после начала полномасштабной войны заявила, что больше не вернется в Россию и активно помогала украинским беженцам за границей. Несмотря на это, только через месяц, 24 марта 2022, артистка назвала Россию страной-агрессором в своих соцсетях. До этого знаменитость только призывала мир к миру, не называя участников конфликта.

Напомним, Светлане Лободе могут запретить посещение Литвы.

Также Фокус писал о переосознании Светланой Лободой своей концертной деятельности в РФ.