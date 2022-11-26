Світлана Лобода відреагувала на заборону в'їзду до Литви

Знаменитість запевнила, що всі заплановані концерти в країні відбудуться.

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40-річна українська співачка Світлана Лобода відреагувала на інформацію про заборону їй в'їзду до Литви. Про це артистка зазначила у своєму телеграм-каналі.

"Черговий вкид і чорний піар у мою сторону. Прошу ЗМІ не підтримувати цю інформацію. На сьогодні ніякої офіційної заборони на мій в'їзд до Литви немає. Мої заплановані концерти в Литві на підтримку України відбудуться. Слава Україні!" — звернулася до прихильників зірка сцени.

Зокрема уродженка Ірпеня опублікувала фрагмент з концерту, де залишає автограф на прапорі України, а також каже: "Перемога за нами. Слава Україні! Героям Слава!" Тим часом глядачі підтримали її бурхливими оваціями.

[ + – ] Світлана Лобода

Світлана Лобода після початку повномасштабної війни заявила, що більше не повернеться в Росію та активно допомагала українським біженцям за кордоном. Попри це, лише через місяць, 24 березня 2022, артистка назвала Росію країною-агресором у своїх соцмережах. До цього знаменитість лише закликала світ до миру, не називаючи учасників конфлікту.

Нагадаємо, Світлані Лободі можуть заборонити відвідування Литви.

Також Фокус писав про переусвідомлення Світланою Лободою своєї концертної діяльності в РФ.