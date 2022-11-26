Украинская беженка вышла замуж в окружении портретов близких (фото)

Молодожены должны были сыграть свадьбу еще летом во Львове, но российско-украинская война разрушила их планы.

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Украинка Мария Билык, которая из Львова с началом войны выехала в Великобританию, организовала для себя необычную церемонию бракосочетания. Она вышла замуж в окружении портретов родных и друзей, которые расставили на стульях, пишет Daily Mail.

23-летняя Мария вышла замуж за 27-летнего Виталия, с которым с 2019 года поддерживала отношения на расстоянии.

Свадьба изначально должна была состояться во Львове в начале этого лета — после того, как Виталий, проживший в Великобритании большую часть десятилетия, сделал предложение во время неожиданного визита в Украину в декабре 2021 года.

Однако с началом полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины Мария выехала из Львова в Польшу, а позже перебралась к жениху в Великобританию. Пара начала заново планировать церемонию бракосочетания.

[ + – ] Вместо гостей, на церемонии бракосочетания беженки со Львова присутствовали портреты Фото: SWNS

Организаторы свадьбы, видя, что невеста переживает из-за отсутствия родных и близких, посоветовали ей креативный ход. Вместо отсутствующих на свадьбе гостей, расположить на стульях их портреты.

[ + – ] 23-летняя украинка вышла замуж в окружении портретов Фото: SWNS

В результате пара оформила отношения в окружении нескольких десятков светлых деревянных стульев, на которых были расположены цветные портреты гостей. Их дополнительно украсили цветами. Сами молодожены позировали перед фотокамерами с букетами подсолнухов. А невеста надела на голову венок под цвет национального флага Украины.

Церемония состоялась 14 ноября в Лондоне.

Ранее брошенная британцем беженка из Украины прокомментировала их разрыв. У Софии Каркадым скоро истекает срок действия визы, и ей придется возвращаться во Львов, поскольку ни друзей, ни денег, ни дома у нее в чужой стране нет.

Ранее Фокус писал о том, что британец, бросивший семью ради украинской беженки, пожалел о своем решении. От утверждает, что устал от "иррационального поведения" своей подруги.