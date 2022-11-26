Українська біженка одружилася в оточенні портретів близьких (фото)
Молодята мали зіграти весілля ще влітку у Львові, але російсько-українська війна зруйнувала їхні плани.
Українка Марія Білик, яка зі Львова з початком війни виїхала до Великої Британії, організувала для себе незвичайну церемонію одруження. Вона одружилася в оточенні портретів рідних і друзів, які розставили на стільцях, пише Daily Mail.
23-річна Марія вийшла заміж за 27-річного Віталія, з яким із 2019 року підтримувала стосунки на відстані.
Весілля спочатку мало відбутися у Львові на початку цього літа — після того, як Віталій, котрий прожив у Великій Британії більшу частину десятиліття, зробив пропозицію під час несподіваного візиту до України в грудні 2021 року.
Проте з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України Марія виїхала зі Львова до Польщі, а згодом перебралася до нареченого у Велику Британію. Пара почала заново планувати церемонію одруження.
Організатори весілля, бачачи, що наречена переживає через відсутність рідних і близьких, порадили їй креативний хід. Замість присутніх на весіллі гостей, розташувати на стільцях їхні портрети.
Зрештою пара оформила стосунки в оточенні кількох десятків світлих дерев'яних стільців, на яких були розташовані кольорові портрети гостей. Їх додатково прикрасили квітами. Самі наречені позували перед фотокамерами з букетами соняшників. А наречена одягла на голову вінок під колір національного прапора України.
Церемонія відбулася 14 листопада у Лондоні.
Раніше кинута британцем біженка з України прокоментувала їхній розрив. У Софії Каркадим незабаром закінчується термін дії візи, і їй доведеться повертатися до Львова, оскільки ні друзів, ні грошей, ні будинку в чужій країні немає.
Раніше Фокус писав про те, що британець, який залишив сім'ю заради української біженки, пошкодував про своє рішення. Він стверджує, що втомився від "ірраціональної поведінки" своєї подруги.