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Стиль жизни

Скончался известный итальянский модельер Ренато Балестра

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Фото: Getty Images | Ренато Балестра

Знаменитому дизайнеру было 98 лет.

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На 99-м году жизни скончался итальянский модельер Ренато Балестра. Об этом пишет La Repubblica.

Дизайнер ушел из жизни в Риме. Его похороны пройдут 29 ноября 2022 в римской церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Несмотря на то, что Ренато Балестре было 98 лет, официальной причины смерти пока не называют.

Ренато Балестра – итальянский модельер, основатель бренда и компании Balestra.

Родился в Триесте в 1924 году. В 1954 году Балестра начал работать в Риме, а через 4 года представил свои коллекции в США. Уже в 1959 он открыл в Риме свое первое ателье. Несмотря на это, учился покойный дизайнер на инженера.

Ренато Балестра с моделями Fullscreen
Ренато Балестра с моделями
Фото: Getty Images

Итальянский модельер одевал членов нескольких королевских семей и ряд кинозвезд — Джину Лоллобриджиду, Софи Лорен, Натали Вуд и других.

Его называют мастером синего цвета и художником моды. Именно Балестра создал знаменитую технику "вышивающей росписи" и рисовал на всех видах тканей.

Напомним, в ноябре 2021 ушел из жизни дизайнер Вирджил Абло — основатель бренда Off-White.

Также Фокус писал о знаменитостях, умерших в 2021 году.