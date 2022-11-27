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Стиль життя

Помер відомий італійський модельєр Ренато Балестра

Ренато Балестра, Ренато Балестра помер, помер відомий італійський дизайнер, скільки років було Ренато Балестра
Фото: Getty Images | Ренато Балестра

Знаменитому дизайнеру було 98 років.

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На 99-му році життя помер італійський модельєр Ренато Балестра. Про це пише La Repubblica.

Дизайнер пішов з життя в Римі. Його похорон відбудеться 29 листопада 2022 в римській церкві Санта-Марія-дель-Пополо. Попри те, що Ренато Балестрі було 98 років, наразі офіційної причини смерті не називають.

Ренато Балестра — італійський модельєр, засновник бренду та компанії Balestra.

Народився у Трієсті у 1924 році. У 1954 році Балестра почав працювати в Римі, а через 4 роки презентував свої колекції у США. Уже в 1959 він відкрив у Римі своє перше ательє. Попри це, навчався покійний дизайнер на інженера.

Ренато Балестра з моделями Fullscreen
Ренато Балестра з моделями
Фото: Getty Images

Італійський модельєр одягав членів кількох королівських родин та низку кінозірок — Джину Лоллобриджиду, Софі Лорен, Наталі Вуд та інших.

Його називають майстром синього кольору і художником моди. Саме Балестра створив знамениту техніку "вишивального розпису" та малював на всіх видах тканин.

Нагадаємо, у листопаді 2021 пішов з життя дизайнер Вірджил Абло — засновник бренду Off-White.

Також Фокус писав про знаменитостей, котрі померли у 2021 році.