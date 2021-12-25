В інший світ. 11 знаменитостей, котрі померли у 2021 році

Ларрі Кінг, Олександр Ройтбурд, Жан-Поль Бельмондо, Принц Філіп, Дживан Гаспарян, Річард Доннер, Вірджил Абло... Хто із знаменитостей помер у 2021 році.

Напередодні нового 2022 року Фокус згадує знаменитих та впливових людей, які померли протягом 2021-го. Багато хто з них був уособленням своїх країн та представниками епохи — разом з ними з життя пішли цілі епохи. Такими були, наприклад, Філіп, герцог Единбурзький, незмінний супутник британської королеви Єлизавети II, французький актор Жан-Поль Бельмондо, який представляв ціле покоління національного кіно, та Олександр Ройтбурд, відхід якого став для українського сучасного мистецтва сумною втратою.

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Ларрі Кінг

Хто він: американський журналіст

Дата смерті: 23 січня 2021 року

Причина смерті: COVID-19

[ + – ] Ларрі Кінг Фото: twitter.com/kingsthings

Один із найвідоміших американських репортерів Ларрі Кінг інтерв'ював масу впливових та знаменитих людей у своєму токшоу "Ларрі Кінг Live" на телеканалі CNN. Серед його гостей були всі президенти США, починаючи з Джеральда Форда, а також Маргарет Тетчер, Мартін Лютер Кінг, Одрі Гепберн, Мадонна та Барбара Стрейзанд. Він приділяв увагу і політикам з наших країв, зокрема, говорив в ефірі з Михайлом Горбачовим та Віктором Ющенком.

Критики Ларрі Кінга вказували, що він ставить надто легкі питання, проте вони дозволяли побачити справжню сутність його гостей. Найбільш, напевно, відомим з таких питань було: "Що трапилося з човном "Курськ"?", яке Ларрі Кінг поставив Володимиру Путіну, президенту РФ.

[ + – ] Спецвипуск CNN про смерть Ларрі Кінга: "Ми втратили легенду"

Андрій М'ягков

Хто він: радянський, російський актор

Дата смерті: 18 лютого 2021 року

Причина смерті: гостра серцева недостатність

[ + – ] Андрій М'ягков

"Яка гидота ця ваша заливна риба" — ця фраза Жені Лукашина, героя Андрія М'ягкова у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!" напевно, переживе актора на багато років, адже ця картина все ще є передноворічним хітом на пострадянському просторі. Роль Лукашина хоч і принесла М'ягкову славу та кінопремії, але сам актор казав, що вона занапастила його кар'єру, і вважав насильством над глядачами її трансляції напередодні Нового року. Втім, інші його роботи в режисера Ельдара Рязанова були помітними, перш за все, у фільмах "Гараж", "Службовий роман" та "Жорстокий романс".

Останніми роками Андрій М'ягков працював у театрі, писав детективи та займався живописом. Він був одним із небагатьох відомих акторів старої школи, хто висловлювався проти політики Володимира Путіна та захоплення Криму.

[ + – ] "Якщо у вас немає тітки" (пісня з кінофільму "Іронія долі, або З легким паром!"), виконує Андрій М'ягков

Філіп, герцог Единбурзький

Хто він: принц, чоловік британської королеви Єлизавети II

Дата смерті: 9 квітня 2021 року

Причина смерті: старість

[ + – ] Принц Філіп, герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети Другої

Принц Філіп, незмінний супутник Її величності, не дожив лише року до свого століття. Як аристократ-довгожитель він був учасником і свідком важливих історичних перипетій XX століття: Філіп брав участь у Другій світовій війні, а потім протягом 70 років супроводжував королеву. Прерогативою принца, який відмовився від королівських привілеїв, була громадська діяльність: він був патроном чи членом 780 організацій, у діяльності та заходах яких брав участь.

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Як кажуть у британській королівській сім'ї, Філіп ухвалював важливі рішення та був для рідних надійною опорою.

"Він допомагав королівській сім'ї та самій британській монархії витримувати курс так, щоб вона залишалася інститутом, життєво необхідним для балансу та радості нашого життя як нації", — сказав з приводу смерті принца Філіпа Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії. Принц мав багато захоплень – від пілотування літаків і водіння авто до кулінарних шоу, до яких він пристрастився на старості років.

Бернард Мейдофф

Хто він: американський фінансист, шахрай

Дата смерті: 14 квітня 2021 року

Причина смерті: хронічна хвороба нирок

[ + – ] Бернард Мейдофф, творець найбільшої історії фінансової піраміди

До того, як стати засудженим на 150 років, Бернард Мейдофф був успішним та шановним підприємцем. Його фірма Madoff Investment Securities LLC, яка брала участь у створенні національної фондової біржі NASDAQ, працювала з 1960-х років з мільйонами вкладників, яким виплачували високі дивіденди – до 13% річних. Однак, у 2008 році, з початком фінансової кризи, деякі вкладники попросили Мейдоффа повернути їхні гроші. І тут виявилося, що його підприємство – найбільша в історії афера, оскільки Мейдофф не робив інвестицій, а дивіденди платив з нових вкладів. Коли ця фінансова піраміда, яка працювала десятиліттями, усе ж таки завалилася, борг Мейдоффа перед вкладниками становив $64,8 млрд.

Шахрая засудили у 2008 році, проте наслідки його дій тривали ще довго. Зокрема, слідом за крахом афери була черга самогубств, зокрема і його син Марк покінчив із життям у Нью-Йорку.

Річард Доннер

Хто він: американський режисер

Дата смерті: 5 липня 2021 року

Причина смерті: серцево-легенева недостатність

[ + – ] Річард Доннер, Мел Гібсон та Денні Гловер

"Це один з найнадійніших творців блокбастерів у Голлівуді", — так писав Майкл Барсон, історик кіно, про режисера Річарда Доннера. Саме йому американська кіноіндустрія зобов'язана сходженням надпопулярного жанру фільмів про супергероїв. У 1978 році Доннер режисував фільм "Супермен" з Крістофером Рівом у ролі Кларка Кента – нині класику жанру та першому із численних фільмів про цього героя. Також Річад Доннер зняв такі популярні стрічки, як хорор "Омен" про немовля-антихриста, бойовики серії "Смертельна зброя" з Мелом Гібсоном у головній ролі, пізніше продюсував два фільми із саги "Люди Ікс".

У 2020 році Річард Доннер запланував зняти п'ятий, фінальний фільм серії "Смертельна зброя", проте ці плани перервала його смерть. Втім, Мел Гібсон наприкінці 2021-го оголосив, що картину знімуть як данину поваги режисеру.

[ + – ] "Смертельна зброя". Найкращі та найсмішніші моменти з 1-4 фільмів. Режисер Річард Доннер

Дживан Гаспарян

Хто він: вірменський музикант, композитор

Дата смерті: 6 липня 2021 року

Причина смерті: не розкривається

[ + – ] Дживан Гаспарян, музикант-легенда, майстер гри на вірменському дудуку Фото: MehrNews

Обличчям вірменської музики в усьому світі був Дживан Гаспарян, який грав на народному інструменті дудуку – ця дудочка з абрикосового дерева видає такий м'який та співучий звук, що іноді здається, ніби співає, плаче та сміється людський голос. У виконанні Дживана Гаспаряна звук дудука був таким. Гаспарян співпрацював з музикантами світового рівня, наприклад, зі Стінгом та Браяном Іно.

"Коли він підносить дудук до губ, то зачаровує всіх слухачів", — говорив про Гаспаряна Пітер Гебріел, який також співпрацював з ним. Також у Дживана Гаспаряна були помітні роботи для кіно, він брав участь у записі саундтреків для фільмів "Гладіатор" з Расселом Кроу та "Кривавий алмаз" з Леонардо Ді Капріо.

Автор музики до "Гладіатора" та "Ворона", всесвітньо відомий майстер гри на вірменському дудуку, пішов із життя в липні 2021 року.

[ + – ] Дживан Гаспарян — Божественний дудук

Олександр Ройтбурд

Хто він: український художник

Дата смерті: 8 серпня 2021 року

Причина смерті: онкологічне захворювання

[ + – ] Художник Олександр Ройтбурд Фото: УНІАН

Смерть Олександра Ройтбурда стала сумною втратою українського сучасного мистецтва. Він був одним із найвидатніших художників нашої країни з унікальною манерою письма та глибоким осмисленням сюжетів світової культури. В останні роки Ройтбурд поєднував творчість із роботою як директор Одеського художнього музею, який за чотири роки реформував, планував модернізувати далі та домогтися для започаткування національного статусу. Олександр був сповнений планів, і буквально за кілька днів до своєї смерті значно оновив експозицію музею, планував видавати книгу своїх віршів з ілюстраціями Сергія Жадана. Культурне товариство України збирається втілити ці плани в життя на згадку про Ройтбурда.

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Герд Мюллер

Хто він: німецький футболіст

Дата смерті: 15 серпня 2021 року

Причина смерті: хвороба Альцгеймера

[ + – ] Герд Мюллер, легендарний бомбардир Фото: fcbayern.com

Пік футбольної кар'єри Герда Мюллера припав на 1970-і роки, коли він виступав за мюнхенську "Баварію" та збірну ФРН. Втім, і зараз він має статус легендарного бомбардира в історії футболу, оскільки є чемпіоном світу та Європи, володарем "Золотого бутса" завдяки рекордній кількості забитих м'ячів. У Мюллера був і національний рекорд — 40 голів, які він забив у Бундеслізі в сезоні 1970-71 років, і лише у 2021-му його побив Роберт Левандовський, гравець усе тієї ж "Баварії", який забив 43 голи за сезон.

Жан-Поль Бельмондо

Хто він: французький актор

Дата смерті: 6 вересня 2021 року

Причина смерті: старість

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо, символ французької Нової хвилі Фото: climate

У день, коли помер Жан-Поль Бельмондо, президент Франції Емманюель Макрон назвав його "національним героєм". Актор і був ним як володар національних та міжнародних кінопремій, кавалер ордена Почесного легіону та володар премії "Золотий лев" за заслуги перед світовим кінематографом. Довга кінокар'єра Бельмондо розпочалася ще у 1960-х, коли він, разом із Аленом Делоном, став обличчям "нової хвилі". Для цього напряму у французькому кінематографі була характерна експресивність зйомки, акцент на актуальних проблемах, що хвилювали суспільство, та авангардна манера оповіді. Так було знято культовий фільм "На останньому подиху" режисером Жаном-Люком Годаром, де зіграв і Бельмондо. Також знаковим для актора став фільм "Улюбленець долі", за який він отримав національну кінопремію "Сезар".

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Вірджил Абло

Хто він: американський модельєр

Дата смерті: 28 листопада 2021 року

Причина смерті: ангіосаркома серця

[ + – ] Вірджил Абло був одним із двигунів сучасної індустрії моди Фото: Getty Images

Смерть дизайнера Вірджила Абло шокувала індустрію моди — він пішов на піку кар'єри, будучи креативним директором чоловічої лінії одягу знаменитого бренду Louis Vuitton та засновником власного бренду Off-White, також популярного серед модників. У 2018 році журнал Time включив Абло в сотню найвпливовіших людей світу, як людину, яка стояла на чолі нового напрямку, що поєднує високу та вуличну моду. У своїй роботі Вірджил Абло був більше художником, ніж людиною комерції, вважав за краще руйнувати межі жанрів, наприклад, додаючи в люксові речі пластикові застібки або обгортаючи туфлі в целофан, щоб носити їх у погану погоду.

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Енн Райс

Хто вона: американська письменниця

Дата смерті: 11 грудня 2021 року

Причина смерті: ускладнення після інсульту

[ + – ] Письменниця Енн Райс, авторка "Вампірських хронік"

Енн Райс – авторка кількох серій, а також десятків окремих романів у жанрах фентезі, жахів та готики. Найбільшу популярність їй принесла серія "Вампірські хроніки", перший роман з якої — "Інтерв'ю з вампіром" 1976 — був екранізований у 1994 році. У ньому головні ролі зіграли суперзірки Голлівуду Том Круз та Бред Пітт, а сам фільм отримав кілька нагород BAFTA та був номінований на "Оскар". У 2002 році був екранізований роман Райс "Королева проклятих", який у 1988 році вийшов тиражем у 405 тис., проте отримав переважно негативні відгуки. Але все ж таки Енн Райс у 2003 році отримала премію імені Брема Стокера за внесок у літературний жанр жахів.