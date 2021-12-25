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В мир иной. 11 знаменитостей, умерших в 2021 году

Галина Ковальчук
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Фото: pexels.com | Многие из персонажей статьи были олицетворением своих стран и представителями эпохи

Ларри Кинг, Александр Ройтбурд, Жан-Поль Бельмондо, Принц Филипп, Дживан Гаспарян Ричард Доннер, Вирджил Абло... Кто из знаменитостей умер в 2021 году.

Накануне нового 2022 года Фокус вспоминает знаменитых и влиятельных людей, умерших на протяжении 2021-го. Многие из них были олицетворением своих стран и представителями эпохи — вместе с ними из жизни ушли целые эпохи. Такими были, к примеру, Филипп, герцог Эдинбургский, неизменный спутник британской королевы Елизаветы II, французский актер Жан-Поль Бельмондо, который представлял целое поколение национального кино, и Александр Ройтбурд, уход которого стал для украинского современного искусства шокирующей потерей.

Ларри Кинг

  • Кто он: американский журналист
  • Дата смерти: 23 января 2021 года
  • Причина смерти: COVID-19
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Ларри Кинг
Фото: twitter.com/kingsthings

Один из самых известных американских репортеров Ларри Кинг интервьюировал массу влиятельных и знаменитых людей в своем ток-шоу "Ларри Кинг Live" на телеканале CNN. Среди его гостей были все президенты США, начиная с Джеральда Форда, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Одри Хэпберн, Мадонна и Барбара Стрейзанд. Он уделял внимание и политикам из наших краев, в частности, говорил в эфире с Михаилом Горбачевым и Виктором Ющенко.

Критики Ларри Кинга указывали, что он задает слишком легкие вопросы, однако они позволяли увидеть истинную сущность его гостей. Самым, наверное, знаменитым из таких вопросов был: "Что случилось с лодкой "Курск"?", который Ларри Кинг задал Владимиру Путину, президенту РФ.

Спецвыпуск CNN на смерть Ларри Кинга: "Мы потеряли легенду"

Андрей Мягков

  • Кто он: советский, российский актер
  • Дата смерти: 18 февраля 2021 года
  • Причина смерти: острая сердечная недостаточность
Андрей Мягков. Женя Лукашин, Мягков Ирония судьбы
Андрей Мягков

"Какая гадость эта ваша заливная рыба" — эта фраза Жени Лукашина, героя Андрея Мягкова в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!" наверняка переживет актера на многие годы, ведь эта картина все еще является предновогодним хитом на постсоветском пространстве. Роль Лукашина хоть и принесла Мягкову славу и кинопремии, но сам актер говорил, что она загубила его карьеру, и считал насилием над зрителями ее трансляции в канун Нового года. Впрочем, и другие его работы у режиссера Эльдара Рязанова были заметными, прежде всего, в фильмах "Гараж", "Служебный роман" и "Жестокий романс".

В последние годы Андрей Мягков работал в театре, писал детективы и занимался живописью. Он был одним из немногих известных актеров старой школы, кто высказывался против политики Владимира Путина и захвата Крыма.

"Если у вас нету тети" (песня из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"), исполняет Андрей Мягков

Филипп, герцог Эдинбугрский

  • Кто он: принц, супруг британской королевы Елизаветы II
  • Дата смерти: 9 апреля 2021 года
  • Причина смерти: старость
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Принц Филипп, герцог Эдинбугрский, муж Елизаветы Второй

Принц Филипп, неизменный спутник Ее величества, не дожил всего год до своего столетия. Как аристократ-долгожитель он был участником и свидетелем важных исторических перипетий XX века: Филипп участвовал во Второй мировой войне, а затем на протяжении около 70 лет сопровождал королеву. Прерогативой принца, который отказался от королевских привилегий, была общественная деятельность: он был патроном или членом 780 организаций, в деятельности и мероприятиях которых участвовал.

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Без страны и короны. Каким был принц Филипп — муж королевы Елизаветы II

Как говорят в британской королевской семье, Филипп принимал важные решения и был для родных надежной опорой.

"Он помогал королевской семье и самой британской монархии выдерживать курс так, чтобы она оставалась институтом, жизненно необходимым для баланса и радости нашей жизни как нации", — сказал по случаю смерти принца Филиппа Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. У принца было много увлечений – от пилотирования самолетов и вождения авто до кулинарных шоу, к которым он пристрастился на старости лет.

Бернард Мейдофф

  • Кто он: американский финансист, мошенник
  • Дата смерти: 14 апреля 2021 года
  • Причина смерти: хроническая болезнь почек
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Бернард Мейдофф, создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды

До того, как стать осужденным на 150 лет, Бернард Мейдофф был успешным и уважаемым предпринимателем. Его фирма Madoff Investment Securities LLC, участвовавшая в создании национальной фондовой биржи NASDAQ, работала с 1960-х годов с миллионами вкладчиков, которым выплачивали высокие дивиденды – до 13% годовых. Однако в 2008 году, с началом финансового кризиса, некоторые вкладчики попросили Мейдоффа вернуть их деньги. И тут оказалось, что его предприятие – величайшая в истории афера, поскольку Мейдофф инвестиций не делал, а дивиденды платил из новых вкладов. Когда эта финансовая пирамида, работавшая десятилетиями, все же завалилась, долг Мейдоффа перед вкладчиками составил $64,8 млрд.

Мошенника осудили в 2008 году, однако последствия его действий длились еще долго. В частности, вслед за крахом аферы последовала череда самоубийств, в том числе и его сын Марк покончил с жизнью в Нью-Йорке.

Ричард Доннер

  • Кто он: американский режиссер
  • Дата смерти: 5 июля 2021 года
  • Причина смерти: сердечно-легочная недостаточность
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Ричард Доннер, Мэл Гибсон и Дэнни Гловер

"Это один из самых надежных создателей блокбастеров в Голливуде", — так писал Майкл Барсон, историк кино, о режиссере Ричарде Доннере. Именно ему американская киноиндустрия обязана восхождением сверхпопулярного жанра фильмов о супергероях. В 1978 году Доннер режиссировал фильм "Супермен" с Кристофером Ривом в роли Кларка Кента – ныне классику жанра и первый из многочисленных фильмов об этом герое. Также Ричад Доннер снял такие популярные ленты, как хоррор "Омен" о младенце-антихристе, боевики серии "Смертельное оружие" с Мэлом Гибсоном в главной роли, позже продюссировал два фильма из саги "Люди Икс".

В 2020 году Ричард Доннер запланировал снять пятый, финальный фильм серии "Смертельное оружие", однако эти планы прервала его смерть. Впрочем, Мэл Гибсон в конце 2021-го объявил, что картину снимут — как дань уважения режиссеру.

"Смертельное оружие". Лучшие и самые смешные моменты из 1-4 фильмов. Режиссер Ричард Доннер

Дживан Гаспарян

  • Кто он: армянский музыкант, композитор
  • Дата смерти: 6 июля 2021 года
  • Причина смерти: не раскрывается
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Дживан Гаспарян, музыкант-легенда, мастер игры на армянском дудуке
Фото: MehrNews

Лицом армянской музыки во всем мире был Дживан Гаспарян, игравший на народном инструменте дудуке – эта дудочка из абрикосового дерева издает такой мягкий и певучий звук, что иногда кажется, будто поет, плачет и смеется человеческий голос. В исполнении Дживана Гаспаряна звук дудука был именно таким. Гаспарян сотрудничал с музыкантами мирового уровня, к примеру, со Стингом и Брайаном Ино.

"Когда он подносит дудук к губам, то зачаровывает всех слушателей", — говорил о Гаспаряне Питер Гэбриел, который тоже с ним сотрудничал. Также у Дживана Гаспаряна были заметные работы для кино, он участвовал в записи саундтреков для фильмов "Гладиатор" с Расселом Кроу и "Кровавый алмаз" с Леонардо ди Каприо.

Автор музыки к "Гладиатору" и "Ворону", всемирно известный мастер игры на армянском дудуке, ушел из жизни в июле 2021.

Дживан Гаспарян — Божественный дудук

Александр Ройтбурд

  • Кто он: украинский художник
  • Дата смерти: 8 августа 2021 года
  • Причина смерти: онкологическое заболевание
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Художник Александр Ройтбурд
Фото: УНИАН

Смерть Александра Ройтбурда стала шокирующей утратой для украинского современного искусства. Он был одним из самых выдающихся художников нашей страны с уникальной манерой письма и глубоким осмыслением сюжетов мировой культуры. В последние годы Ройтбурд сочетал творчество с работой в качестве директора Одесского художественного музея, который за четыре года реформировал, планировал модернизировать дальше и добиться для учреждения национального статуса. Александр был полон планов, и буквально за пару дней до своей смерти значительно обновил экспозицию музея, планировал издавать книгу своих стихотворений с иллюстрациями Сергея Жадана. Культурное сообщество Украины собирается воплотить эти планы в жизнь в память о Ройтбурде.

Важно
Прощай, Художник! Что сделал для Украины Александр Ройтбурд и в чем смысл его живописи
Прощай, Художник! Что сделал для Украины Александр Ройтбурд и в чем смысл его живописи

Герд Мюллер

  • Кто он: немецкий футболист
  • Дата смерти: 15 августа 2021 года
  • Причина смерти: болезнь Альцгеймера
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Герд Мюллер, легендарный бомбардир
Фото: fcbayern.com

Пик футбольной карьеры Герда Мюллера пришелся на 1970-е годы, когда он выступал за мюнхенскую "Баварию" и сборную ФРГ. Впрочем, и сейчас он имеет статус легендарного бомбардира в истории футбола, поскольку является чемпионом мира и Европы, обладателем "Золотой бутсы" благодаря рекордным количествам забитых мячей. У Мюллера был и национальный рекорд – 40 голов, которые он забил в Бундеслиге в сезоне 1970-71 годов, и лишь в 2021-ом его побил Роберт Левандовски, игрок все той же "Баварии", который забил 43 гола за сезон.

Жан-Поль Бельмондо

  • Кто он: французский актер
  • Дата смерти: 6 сентября 2021 года
  • Причина смерти: старость
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Жан-Поль Бельмондо, символ французской Новой волны
Фото: ABC News

В день, когда умер Жан-Поль Бельмондо, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал его "национальным героем". Актер и был им – как обладатель национальных и международных кинопремий, кавалер ордена Почетного легиона и обладатель премии "Золотой лев" за заслуги перед мировым кинематографом. Долгая кинокарьера Бельмондо началась еще в 1960-х, когда он, вместе с Аленом Делоном стал лицом "новой волны". Для этого направления во французском кинематографе была характерна экспрессивность съемки, акцент на актуальных проблемах, волновавших общество, и авангардная манера повествования. Так был снят культовый фильм "На последнем дыхании" режиссером Жаном-Люком Годаром, где сыграл и Бельмондо. Также знаковым для актера стал фильм "Баловень судьбы", за который он получил национальную кинопремию "Сезар".

Важно
Памяти Бельмондо: лев с тонкой кожей
Памяти Бельмондо: лев с тонкой кожей

Вирджил Абло

  • Кто он: американский модельер
  • Дата смерти: 28 ноября 2021 года
  • Причина смерти: ангиосаркома сердца
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Вирджил Абло был одним из двигателей современой индустрии моды
Фото: Getty Images

Смерть дизайнера Вирджила Абло шокировала индустрию моды – он ушел на пике карьеры, будучи креативным директором мужской линии одежды знаменитого бренда Louis Vuitton и основателем собственного бренда Off-White, также популярного у модников. В 2018 году журнал Time включил Абло в сотню самых влиятельных людей мира, как человека, который стоял во главе нового направления, сочетающего высокую и уличную моду. В своей работе Вирджил Абло был больше художником, чем человеком коммерции, предпочитал рушить рамки жанров, к примеру, добавляя в люксовые вещи пластиковые застежки или обертывая туфли в целлофан, чтобы носить их в плохую погоду.

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Наследие художника и архитектора. 5 лучших показов Вирджила Абло
Наследие художника и архитектора. 5 лучших показов Вирджила Абло

Энн Райс

  • Кто она: американская писательница
  • Дата смерти: 11 декабря 2021 года
  • Причина смерти: осложнения после инсульта
Писательница Энн Райс, автор "Вампирских хроник", Энн Райс интервью с вампиром
Писательница Энн Райс, автор "Вампирских хроник"

Энн Райс – автор нескольких серий, а также десятков отдельных романов в жанрах фэнтези, ужасов и готики. Наибольшую известность ей принесла серия "Вампирские хроники", первый роман из которой – "Интервью с вампиром" 1976 года – был экранизирован в 1994 году. В нем главные роли сыграли суперзвезды Голливуда Том Круз и Брэд Питт, а сам фильм получил несколько наград BAFTA и был номинирован на "Оскар". В 2002 году был экранизирован роман Райс "Королева проклятых", который в 1988 году вышел тиражом в 405 тыс., однако получил преимущественно негативные отзывы. Но все же Энн Райс в 2003 году получила премию имени Брэма Стокера за вклад в литературный жанр ужасов.

"Интервью с Вампиром" (1994) – фильм, снятый по роману Энн Райс. В главных ролях Том Круз и Брэд Питт