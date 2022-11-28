Королева-консорт Камилла отменила давнюю традицию Букингемского дворца

Многовековую традицию очень уважала покойная королева Елизавета II.

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Новая королева-консорт Великобритании Камилла положила конец многовековой традиции, которую уважала покойная Елизавета II. Об этом пишет Daily Mail.

Супруга Карла III решила отменить должности фрейлин в Букингемском дворце, игравших одну из ключевых ролей в королевской жизни. Фрейлины всегда сопровождали мать короля и ее младшую сестру, принцессу Маргарет на официальных мероприятиях и во время заграничных поездок.

Камилла Паркер-Боулз решила заменить их шестью помощницами, которых будут называть "соратницами королевы".

Лорд-лейтенант графства Уилтшир и троюродная сестра короля Карла III Сара Тротон.

Баронесса Джейн фон Вестенхольц.

Дизайнер интерьеров, леди Фиона Лэнсдаун.

Дочь бывшей фрейлины Елизаветы II, Кэтрин Брук.

Баронесса Карлин Чизхолм, представлявшая консерваторов в Палате лордов.

Близкая подруга королевы-консорта Камиллы, леди Сара Кесвик.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

В частности, инсайдер издания подчеркнул, что все они будут получать номинальную плату для покрытия своих расходов почти так же, как и фрейлины.

Относительно бывших фрейлин Елизаветы II, леди Сьюзан Хасси, дамы Мэри Моррисон и дамы Аннабель Уайтхед, все они останутся при Букингемском дворце. Они будут помогать Карлу III.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз и король Карл III Фото: Getty Images

Камилла Паркер-Боулз и тогда еще принц Чарльз поженились в 2005 году, хотя об их отношениях было известно задолго до этого.

Напомним, супруга короля Великобритании Камилла посетила детский благотворительный фонд.

Также Фокус писал о выходе Камиллы Паркер-Боулз в свет в любимой диадеме королевы Елизаветы II.