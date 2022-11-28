Королева-консорт Камилла отменила давнюю традицию Букингемского дворца
Многовековую традицию очень уважала покойная королева Елизавета II.
Новая королева-консорт Великобритании Камилла положила конец многовековой традиции, которую уважала покойная Елизавета II. Об этом пишет Daily Mail.
Супруга Карла III решила отменить должности фрейлин в Букингемском дворце, игравших одну из ключевых ролей в королевской жизни. Фрейлины всегда сопровождали мать короля и ее младшую сестру, принцессу Маргарет на официальных мероприятиях и во время заграничных поездок.
Камилла Паркер-Боулз решила заменить их шестью помощницами, которых будут называть "соратницами королевы".
- Лорд-лейтенант графства Уилтшир и троюродная сестра короля Карла III Сара Тротон.
- Баронесса Джейн фон Вестенхольц.
- Дизайнер интерьеров, леди Фиона Лэнсдаун.
- Дочь бывшей фрейлины Елизаветы II, Кэтрин Брук.
- Баронесса Карлин Чизхолм, представлявшая консерваторов в Палате лордов.
- Близкая подруга королевы-консорта Камиллы, леди Сара Кесвик.
В частности, инсайдер издания подчеркнул, что все они будут получать номинальную плату для покрытия своих расходов почти так же, как и фрейлины.
Относительно бывших фрейлин Елизаветы II, леди Сьюзан Хасси, дамы Мэри Моррисон и дамы Аннабель Уайтхед, все они останутся при Букингемском дворце. Они будут помогать Карлу III.
Камилла Паркер-Боулз и тогда еще принц Чарльз поженились в 2005 году, хотя об их отношениях было известно задолго до этого.
Напомним, супруга короля Великобритании Камилла посетила детский благотворительный фонд.
Также Фокус писал о выходе Камиллы Паркер-Боулз в свет в любимой диадеме королевы Елизаветы II.