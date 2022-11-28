Королева-консорт Камілла скасувала давню традицію Букінгемського палацу

Багатовікову традицію дуже поважала покійна королева Єлизавета ІІ.

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Нова королева-консорт Великобританії Камілла поклала кінець багатовіковій традиції, яку поважала покійна Єлизавета ІІ. Про це пише Daily Mail.

Дружина Карла ІІІ вирішила скасувати посади фрейлін у Букінгемському палаці, які відігравали одну з ключових ролей у королівському житті. Фрейліни завжди супроводжували матір короля та її молодшу сестру, принцесу Маргарет на офіційних заходах та під час закордонних поїздок.

Проте Камілла Паркер-Боулз також вирішила замінити їх шістьма помічницями, яких називатимуть "соратницями королеви".

Лорд-лейтенант графства Вілтшир і троюрідна сестра короля Карла III Сара Тротон.

Баронеса Джейн фон Вестенхольц.

Дизайнерка інтер'єрів, леді Фіона Ленсдаун.

Донька колишньої фрейліни Єлизавети II, Кетрін Брук.

Баронеса Карлін Чізхолм, представляла консерваторів у Палаті лордів.

Близька подруга королеви-консорт Камілли, леді Сара Кесвік. Її чоловік, сер Чіпс Кесвік, пішов з посади голови футбольного клубу "Арсенал" 2020 року.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Зокрема інсайдер видання наголосив, що всі вони отримуватимуть номінальну плату для покриття своїх витрат майже так само, як і фрейліни.

Щодо колишніх фрейлін Єлизавети II, леді Сьюзан Хассі, дами Мері Моррісон і дами Аннабель Уайтхед, то всі вони залишаться при Букінгемському палаці. Вони допомагатимуть Карлу III.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз та король Карл ІІІ Фото: Getty Images

Камілла Паркер-Боулз та тоді ще принц Чарльз одружилися у 2005 році, хоча про їхні стосунки було відомо задовго до цього.

Нагадаємо, дружина короля Великобританії Камілла відвідала дитячий благодійний фонд.

Також Фокус писав про вихід Камілли Паркер-Боулз у світ в улюбленій діадемі королеви Єлизавети ІІ.