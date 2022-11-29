Дочь Арнольда Шварценеггера показала его милое фото с маленькой внучкой

Элоизе только исполнилось полгода и это ее первое фото со знаменитым дедушкой.

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Кэтрин Шварценеггер, дочь Арнольда Шварценеггера, поделилась семейными снимками с празднования Дня Благодарения. И на одном из снимков знаменитый "Терминатор" позировал со своей маленькой внучкой Элоизой – дочкой Кэтрин и актера Криса Пратта. Об этом пишет Daily Mail.

Кэтрин Шварценеггер в воскресенье опубликовала несколько очаровательных фотографий в Instagram, которые сделала, празднуя День Благодарения вместе с семьей.

[ + – ] Кэтрин Шварценеггер с братьями, сестрой и матерью Фото: Instagram @katherineschwarzenegger [ + – ] Крис Пратт, Кэтрин и Кристина Шварценеггер Фото: Instagram @katherineschwarzenegger

32-летняя писательница поделилась снимками, на которых запечатлены ее 43-летний муж Крис Пратт и ее родители: 75-летний Арнольд Шварценеггер и 67-летняя Мария Шрайвер.

"Я так благодарна за эти воспоминания", — написала Кэтрин.

На одной из самых милых фотографий ее знаменитый отец Арнольд Шварценеггер укачивает шестимесячную внучку Элоизу и трогательно целует ее в щеку. Судя по всему, фото было сделано после крестин малышки.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер с внучкой Элоизой Фото: Instagram @katherineschwarzenegger

Судя по фото, за столом собралась вся семья, включая братьев Кэтрин: 25-летнего Кристофера и 29-летнего Патрика и сестру, 31-летнюю Кристину Шварценеггер.

Напомним, Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились в 2019 году, после того, как год встречались.

Ее старшей дочери Лайле уже исполнилось два года, а шесть месяцев назад Кэтрин родила дочь Элоизу. Месяцем ранее, в интервью, Кэтрин призналась, что хочет завести еще детей.

"Я из большой семьи, поэтому мне нравится идея иметь много детей и большую семью", — сказала дочь "Железного Арни".

Помимо дочерей от Кэтрин, у Криса Пратта есть десятилетний сын по имени Джек от его бывшей жены, актрисы Анны Фэрис.