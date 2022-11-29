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Стиль життя

Дочка Арнольда Шварценеггера показала його миле фото із маленькою онукою

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Фото: Instagram @katherineschwarzenegger | Кетрін Шварценеггер із донькою

Елоїзі тільки виповнилося пів року, і це її перше фото зі знаменитим дідусем.

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Кетрін Шварценеггер, дочка Арнольда Шварценеггера, поділилася сімейними знімками зі святкування Дня Подяки. І на одному зі знімків знаменитий "Термінатор" позував зі своєю маленькою онукою Елоїзою — донькою Кетрін та актора Кріса Пратта. Про це пише Daily Mail.

Кетрін Шварценеггер у неділю опублікувала кілька чарівних фотографій в Instagram, які зробила, святкуючи День Подяки разом із сім'єю.

кетрін шварценеггер, сім'я Fullscreen
Кетрін Шварценеггер з братами, сестрою та матір'ю
Фото: Instagram @katherineschwarzenegger
кетрін шварценеггер, сім'я, кристина шварценеггер Fullscreen
Кріс Пратт, Кетрін та Крістіна Шварценеггер
Фото: Instagram @katherineschwarzenegger

32-річна письменниця поділилася знімками, на яких зображені її 43-річний чоловік Кріс Пратт та її батьки: 75-річний Арнольд Шварценеггер та 67-річна Марія Шрайвер.

"Я така вдячна за ці спогади", — написала Кетрін.

На одній із наймиліших фотографій її знаменитий батько Арнольд Шварценеггер заколисує шестимісячну внучку Елоїзу і зворушливо цілує її в щоку. Зважаючи на все, фото зроблено після хрестин малюка.

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Арнольд Шварценеггер з онукою Елоїзою
Фото: Instagram @katherineschwarzenegger

Судячи з фото, за столом зібралася вся родина, включаючи братів Кетрін: 25-річного Крістофера та 29-річного Патріка та сестру, 31-річну Крістіну Шварценеггер.

Нагадаємо, Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт одружилися у 2019 році після того, як рік зустрічалися.

Її старшій дочці Лайлі вже виповнилося два роки, а шість місяців тому Кетрін народила дочку Елоїзу. Місяцем раніше, в інтерв'ю, Кетрін зізналася, що хоче завести ще дітей.

"Я з великої родини, тому мені подобається ідея мати багато дітей та велику родину", — сказала дочка "Залізного Арні".

Крім дочок від Кетрін, у Кріса Пратта є десятирічний син, на ім'я Джек, від його колишньої дружини, актриси Анни Феріс.