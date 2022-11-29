Пистолеты, буддийский амулет и диетическая кола. Илон Маск показал свой прикроватный столик

Также у кровати Маск держит копию картины "Джордж Вашингтон, пересекающий Делавэр".

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Илон Маск внезапно опубликовал снимок своего прикроватного столика, похваставшись пистолетами и пустыми банками из-под колы. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что миллиардер и новый владелец Twitter спит рядом со сразу двумя пистолетами, портретом первого президента США Джорджа Вашингтона и без ума от диетической колы без кофеина.

Один из пистолетов – это копия кремневого пистолета Джорджа Вашингтона, которая хранится в деревянном ящике, на открытой крышке которого изображена знаменитая картина "Вашингтон, пересекающий Делавэр".

[ + – ] Илон Маск показал, что держит на прикроватном столике Фото: Скриншот

Второй пистолет – это созданная по заказу реплика револьвера Diamond Back.357 из видеоигры Deus Ex: Human Revolution.

Также на столике у кровати Маск держит буддийский амулет под названием "ваджра", который используется при медитациях. И, как считается, защищает от врагов.

И он явно пьет слишком много диетической колы без кофеина. Ранее Илон Маск рассказывал, что много лет избавлялся от "нелепой" зависимости от кофе, стремясь сделать Tesla одним из ведущих мировых автомобильных брендов.

Пустые банки оставили следы на столешнице и Маск написал, что ему нет прощения "за отсутствие подставок".

В 2014 году он рассказал немецкому автомобильному журналу Auto Bild, как мучился от бессонницы и пил диетическую колу.

"В те времена я выпивал около восьми банок диетической колы в день или что-то подобное. А еще я пил так много кофе… что меня это выводило из себя. Я перебарщивал с кофеином и это было нехорошо", — рассказывал миллиардер.

Напомним, ранее стало известно, что основателя компаний SpaceX и Tesla могут лишить гражданства США за подделку документов и нелегальное проживание в Штатах. Об этом говорится в документах, которые опубликовали в Twitter расследователи группы Сapitol Hunters. Источники группы утверждают, что Илон Маск не получал высшее образование по физике в университете Пенсильвании в 1995 году, а его диплом — подделка. Маск родился в ЮАР, а с 17 лет учился в Канаде.

А его политика насчет свежеприобретенного Twitter привела к тому, что из соцсети уходят знаменитости. А актриса Алисса Милано и вовсе отказалась от автомобиля Tesla Model X в знак протеста. Голливудская актриса поменяла электрокар на новый Volkswagen ID.4.