Подделал диплом: расследователи узнали, за что Илона Маска могут лишить гражданства США

По данным группы Сapitol Hunters, основатель компаний SpaceX и Tesla не получал высшее образование по физике в университете Пенсильвания. Миллиардер, по их информации, не поступал на программу PhD в Стэнфорде.

Related video

Американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска могут лишить гражданства США за подделку документов и нелегальное проживание в Штатах. Об этом говорится в документах, которые опубликовали в Twitter расследователи группы Сapitol Hunters.

Источники группы утверждают, что Илон Маск не получал высшее образование по физике в университете Пенсильвания в 1995 году, а его диплом — подделка. Известно, что в 1997 году бизнесмен получил диплом бакалавра по экономике этого ВУЗа.

[ + – ] Илон Маск не получал высшее образование по физике в университете Пенсильвания в 1995 году

"У него нет степени бакалавра в области физики или какой-либо другой технической области. В аспирантуру не попал, бросил школу в 1995 году", — отметили авторы материала.

Расследователи говорят, что миллиардер не поступал на программу PhD в Стэнфорде.

[ + – ] Расследователи говорят, что миллиардер не поступал на программу PhD в Стэнфорде

Что известно про образование Илона Маска?

Как известно, Илон Маск родом из Претории, города в Южно-Африканской республике. Будущий миллиардер в 17 лет поехал в Канаду и учился в Университете Куинс в Кингстоне.

Через 2 года продолжил обучение в США. Сapitol Hunters заинтересовал именно этот период. Нарушение миграционного законодательства США — серьезное преступление, которое может стоить миллиардеру гражданства, предупредили расследователи.

К моменту написания новости твит группы Сapitol Hunters был недоступен.

Данный материал прокомментировал американский бизнесмен украинского происхождения Даниэль Тонкопи. По его мнению, Маска не будут депортировать из США и отбирать гражданство.

"Я уверен, что Маска не выгонят из его компаний. Он не президент США и не чиновник, импичмент ему никто не объявит. Его компании частные, а для акционеров главное – прибыль, которую Илон приносит. Также, считаю, что Илона никуда не депортируют, и американское гражданство у него не отберут", — отметил он.

Если указанные в расследовании факты подтвердятся, наказание для миллиардера может быть весьма чувствительным — либо крупный штраф (десятки или сотни миллионов долларов), либо тюремное заключение, добавил Тонкопи.

Напомним, что президент США Джо Байден требовал проверить связь Маска с иностранными партнерами после его отказа финансировать спутниковый интернет Starlink в Украине.

Илон Маск после покупки Twitter за 44 млрд долларов сразу дал совет голосовать за республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США.

Миллиардер ранее обещал сформировать совет по модерации контента в Twitter, в него войдут специалисты с самыми разными точками зрения.