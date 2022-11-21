Підробив диплом: розслідувачі дізналися, за що Ілона Маска можуть позбавити громадянства США

За даними групи Сapitol Hunters, засновник компаній SpaceX і Tesla не отримував вищої освіти з фізики в університеті Пенсільванія. Мільярдер, за їхньою інформацією, не вступав на програму PhD у Стенфорді.

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Американського мільярдера, засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска можуть позбавити громадянства США за підробку документів і нелегальне проживання у Штатах. Про це йдеться у документах, які опублікували у Twitter розслідувачі гурту Сapitol Hunters.

Джерела групи стверджують, що Ілон Маск не здобував вищу освіту з фізики в університеті Пенсільванія в 1995 році, а його диплом — підробка. Відомо, що в 1997 році бізнесмен отримав диплом бакалавра з економіки цього ЗВО.

[ + – ] Ілон Маск не отримував вищу освіту з фізики в університеті Пенсільванія у 1995 році

"У нього немає ступеня бакалавра в галузі фізики або будь-якої іншої технічної галузі. В аспірантуру не потрапив, покинув школу в 1995 році", — зазначили автори матеріалу.

Розслідувачі кажуть, що мільярдер не вступав на програму PhD у Стенфорді.

[ + – ] Розслідувачі кажуть, що мільярдер не вступав на програму PhD у Стенфорді

Що відомо про освіту Ілона Маска?

Як відомо, Ілон Маск родом із Преторії, міста в Південно-Африканській республіці. Майбутній мільярдер у 17 років поїхав у Канаду та навчався в Університеті Квінз у Кінгстоні.

Через 2 роки продовжив навчання у США. Сapitol Hunters зацікавив саме цей період. Порушення міграційного законодавства США — серйозний злочин, який може коштувати мільярдеру громадянства, попередили розслідувачі.

На момент написання новини твіт групи Сapitol Hunters був недоступний.

Цей матеріал прокоментував американський бізнесмен українського походження Даніель Тонкопі. На його думку, Маска не будуть депортувати зі США та забирати громадянство.

"Я впевнений, що Маска не виженуть з його компаній. Він не президент США і не чиновник, імпічмент йому ніхто не оголосить. Його компанії приватні, а для акціонерів головне — прибуток, який Ілон приносить. Також, вважаю, що Ілона нікуди не депортують, й американське громадянство у нього не заберуть", — зазначив він.

Якщо вказані в розслідуванні факти підтвердяться, покарання для мільярдера може бути вельми чутливим — або великий штраф (десятки або сотні мільйонів доларів), або тюремне ув'язнення, додав Тонкопі.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вимагав перевірити зв'язок Маска з іноземними партнерами після його відмови фінансувати супутниковий інтернет Starlink в Україні.

Ілон Маск після покупки Twitter за 44 млрд доларів одразу дав пораду голосувати за республіканців на проміжних виборах до Конгресу США.

Мільярдер раніше обіцяв сформувати раду з модерації контенту в Twitter, до нього увійдуть фахівці з різними точками зору.