За Україну та покупку Twitter: Байден закликав звернути увагу на зв'язки Ілона Маска (відео)

Білий дім наприкінці жовтня заперечував можливість перевірки компаній американського мільярдера. Тепер Джо Байден говорить про наявність у Вашингтона безліч способів вивчити діяльність бізнесмена.

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Зв'язок із іноземними партнерами американського мільярдера, засновника компаній Tesla та SpaceХ Ілона Маска треба перевірити. Про це сказав президент США Джо Байден на пресконференції в Білому домі за підсумками результатів проміжних виборів до Конгресу.

Перевірку Маска, як сказав американський лідер, треба зробити незалежно від того, чи порушив він закони Штатів. Ще наприкінці жовтня Білий дім спростовував можливість перевірки компаній бізнесмена щодо загроз нацбезпеці.

Байдена запитали, чи варто розслідувати покупку Маском соцмережі Twitter за участю в угоді партнера із Саудівської Аравії.

"Я думаю, співпраця Ілона Маска та його технічні зв'язки з іншими країнами заслуговують на увагу незалежно від того, робить він щось недоречне чи ні. Способів зробити це багато", — відповів глава держави.

Перевірки Ілона Маска — у чому підозрюють мільярдера?

Агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела в жовтні повідомляло, що адміністрація Джо Байдена обговорювала перевірку компаній Ілона Маска щодо загрози нацбезпеці.

Влада була стурбована відмовою Маска фінансувати супутниковий інтернет мережу Starlink в Україні. Уряд і розвідувальна спільнота США вивчали, як можна перевірити бізнесмена доступними їм інструментами.

[ + – ] Маск погрожував припинити постачання супутників в Україну Фото: Tesla

"Їм стало не по собі через нещодавню погрозу Маска припинити постачання обладнання в Україну. Вони говорять про його дружню позицію до Росії", — говорили джерела агентства.

Адміністрація Байдена також стурбована угодою Ілона Маска щодо купівлі соцмережі Twitter. В угоді взяв участь принц Саудівської Аравії Аль-Валід бін Талал, криптобіржа Binance, яку заснував виходець із Китаю Чанпен Чжао, та суверенний фонд Катару.

Два американські сенатори — демократ Рон Вайден, який очолює фінансовий комітет, і Кріс Мерфі з Коннектикуту — минулого тижня закликали до ретельної перевірки угоди з Twitter, пише газета The Guardian.

"Саудівський режим не може отримати повний доступ до Twitter. Ми знаємо випадки, коли влада країни кидала у в'язниці критиків режиму, впроваджувала шпигунів у Twitter. Відомий випадок жорстокого вбивства журналіста The Washington Post. Саудити можуть використати соцмережу для виявлення політичних супротивників або придушення критики королівської сім'ї", — сказано в заяві Вайдена.

Нагадаємо, що після покупки Twitter Ілон Маск буквально одразу дав пораду проголосувати за республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

Ілон Маск нещодавно розповідав про нові можливості Twitter у майбутньому. У соцмережі будуть платні послуги — верифікація облікових записів і публікація довгих текстів.

Частина американських компаній тимчасово призупинила витрати на рекламу у Twitter. На такий крок пішла General Mills, виробник пластівців Cheerios і Lucky Charms, а також Pfizer, Mondelez, General Motors і Volkswagen.