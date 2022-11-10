За Украину и покупку Twitter: Байден призвал обратить внимание на связи Илона Маска (видео)

Белый дом в конце октября отвергал возможность проверки компаний американского миллиардера. Теперь Джо Байден говорит о наличии у Вашингтона множества способов изучить деятельность бизнесмена.

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Связь с иностранными партнерами американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceХ Илона Маска надо проверить. Об этом сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме по итогам результатов промежуточных выборов в Конгресс.

Проверку Маска, как сказал американский лидер, нужно устроить независимо от того, нарушил ли он законы Штатов. Еще в конце октября Белый дом опровергал возможность проверки компаний бизнесмена на предмет угроз нацбезопасности.

Байдена спросили, стоит ли расследовать покупку Маском соцсети Twitter с участием в сделке партнера из Саудовской Аравии.

"Я думаю, сотрудничество Илона Маска и его технические связи с другими странами заслуживают внимания независимо от того, делает ли он что-то неуместное или нет. Способов сделать это много", — ответил глава государства.

Проверки Илона Маска — в чем подозревают миллиардера?

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в октябре сообщало, что администрация Джо Байдена обсуждала проверку компаний Илона Маска на предмет угрозы нацбезопасности.

Власти были обеспокоены отказом Маска финансировать спутниковый интернет сеть Starlink в Украине. Правительство и разведсообщество США изучали, как можно проверить бизнесмена доступными им инструментами.

[ + – ] Маск грозился прекратить поставки спутников в Украину Фото: Tesla

"Им стало не по себе из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки оборудования в Украину. Они говорят о его дружественной позиции к России", — говорили источники агентства.

Администрация Байдена также обеспокоена сделкой Илона Маска по покупке соцсети Twitter. В сделке участвовал принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал, криптобиржа Binance, которую основал выходец из Китая Чанпэн Чжао, и суверенный фонд Катара.

Два американских сенатора — демократ Рон Уайден, возглавляющий финансовый комитет и Крис Мерфи из Коннектикута на прошлой неделе призвали к тщательной проверке сделки с Twitter, пишет газета The Guardian.

"Саудовский режим не может получить полный доступ к Twitter. Мы знаем случаи, когда власти страны бросали в тюрьмы критиков режима, внедряли шпионов в Twitter. Известен случай жестокого убийства журналиста The Washington Post. Саудиты могут использовать соцсеть для выявления политических противников или подавления критики королевской семьи", — сказано в заявлении Уайдена.

Напомним, что после покупки Twitter Илон Маск буквально сразу дал совет проголосовать за республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Илон Маск недавно рассказывал о новых возможностях Twitter в будущем. В соцсети будут платные услуги — верификация аккаунтов и публикация длинных текстов.

Часть американских компаний временно приостановили расходы на рекламу в Twitter. На такой шаг пошла General Mills, производитель хлопьев Cheerios и Lucky Charms, а также Pfizer, Mondelez, General Motors и Volkswagen.