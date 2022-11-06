Довгі тексти та монетизація: Маск розповів про нові можливості Twitter

Користувачі соцмережі зможуть тепер купити можливість розміщувати довгі відео й аудіозаписи, а також за гроші скоротити рекламу, що показується.

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Американський бізнесмен і власник Twitter Ілон Маск анонсував нові можливості платформи. Здебільшого всі зміни будуть пов'язані з платними послугами, такими як верифікація облікових записів і публікація довгих текстів. Як написав новий власник соцмережі у себе на сторінці, це покладе край "абсурдній практиці скріншотів із блокнота".

Насамперед Маск запропонував запровадити платну систему верифікації акаунтів у мережі мікроблогів, яка коригуватиметься залежно від платоспроможності клієнтів у різних країнах. При цьому мільярдер назвав колишню систему повною нісенітницею.

"Нинішня система лордів і селян для тих, хто має "блакитну мітку" чи не має її, — повна нісенітниця. Влада народу — за 8 доларів на місяць", — написав Маск.

Крім того, невдовзі користувачі отримають можливість прикріплювати до своїх публікацій довгі тексти, що радикально змінить суть платформи, яка спочатку мала особливість розміщення текстових повідомлень обмеженого обсягу.

Бізнесмен також хоче зробити доступною за гроші можливість розміщувати довгі відео й аудіозаписи. Користувачі зможуть тепер купити і пріоритет у відображенні реплаїв і скорочення реклами, що показується. Це нововведення серйозно налякало рекламодавців, деякі з яких призупинили витрати на рекламу.

Раніше стало відомо, що компанія General Mills, відома своїми пластівцями Cheerios та Lucky Charms, вже призупинила свою рекламу у Twitter. Pfizer, Mondelez, General Motors та Volkswagen також тимчасово призупинили свої витрати.

Коаліція "Stop Toxic Twitter", до якої входить NAACP, закликала 20 найбільших рекламодавців платформи повідомити Маску, що вони призупинять рекламу, якщо він наслідуватиме плани з "підриву стандартів спільноти соціальної мережі та модерації контенту". У відповідь Маск заявив, що група деяких "активістів" чинить тиск на рекламодавців.

"Вкрай заплутана ситуація! Вони намагаються знищити свободу слова в Америці", — сказав Маск.

Нагадаємо, новий власник Twitter Ілон Маск пояснив масове звільнення працівників Twitter. За його словами, це був вимушений захід, оскільки компанія втрачає понад 4 мільйони доларів на день.

Відомий письменник Стівен Кінг, у якого майже 7 млн читачів у Twitter обурився нововведеннями Маска і пригрозив покинути платформу, якщо буде введено оплату за верифікацію облікового запису. У відповідь бізнесмен запропонував Кінгу замість 20 вісім доларів на місяць за "синю галочку".