Андрей Хлывнюк рассказал, с кем из российских коллег сохранил дружбу (видео)

Практически все российские коллеги с начала войны ни разу не позвонили певцу.

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Украинский певец и лидер группы Андрей Хлывнюк, который с первых дней российского вторжения вступил в ряды терробороны ВСУ, а впоследствии стал пилотом ударного дрона Punisher на передовой, дал интервью Янине Соколовой в ее программе "Рандеву", рассказал о своих военных буднях.

По словам Хлывнюка, то, чем он занимается на войне, – это защита базовых прав человека и гражданина. Он признался, что бывает в очень опасных местах, но не считает себя супергероем.

"Супергерои – это люди на передовой. Это медики, пехота, артилерия, танкисты, пилоты… Настоящие супергерои не в мультикаме чистом, а в пикселе, который в грязи и крови", – говорит певец.

Отвечая на вопрос Соколовой, общается ли с ним кто-то из его российских коллег, Хлывнюк ответил, что единственный, с кем общение продолжается до сих пор, – это музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize MС.

"Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней. Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это п*здец. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги на то, чтобы помочь вам", – рассказал Хлывнюк.

Noize MС уехал из России и дает концерты за границей, деньги за которые отправляет в помощь украинцам. Он открыто выступил против войны, за что пополнил список "иноагентов".

Напомним, в марте Хлывнюк получил осколочное ранение лица. Как это произошло, он рассказал несколько месяцев спустя. Будучи в Теробороне, Андрей записал свою версию украинской песни "Ой, у лузі червона калина", ставшей вирусной в Сети. На слова музыканта легендарная британская группа Pink Floyd записала музыку и выпустила как отдельную песню. Трек в первые дни возглавлял чарты десятков стран мира.