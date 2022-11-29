Андрій Хливнюк розповів, з ким із російських колег зберіг дружбу (відео)

Майже всі російські колеги з початку війни жодного разу не зателефонували співаку.

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Український співак і лідер гурту Андрій Хливнюк, який з перших днів російського вторгнення вступив до лав тероборони ЗСУ, а згодом став пілотом ударного дрона Punisher на передовій, дав інтерв'ю Яніні Соколовій у її програмі "Рандеву", розповів про свої військові будні.

За словами Хливнюка, те, чим він займається на війні — це захист базових прав людини та громадянина. Він зізнався, що буває у дуже небезпечних місцях, але не вважає себе супергероєм.

"Супергерої — це люди на передовій. Це медики, піхота, артилерія, танкісти, пілоти… Справжні супергерої не в чистому мультикамі, а в пікселі, який у бруді та крові", — каже співак.

Відповідаючи на запитання Соколової, чи спілкується з ним хтось з його російських колег, Хливнюк відповів, що єдиний, з ким спілкування триває досі, — це музикант Іван Алексєєв, відоміший як Noize MС.

"Я продовжую дружити з Нойзіком Ванею. Тому що дуже чітко й одразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: "Все зрозуміло. Це п*здец. Усі збожеволіли. Потрібно тікати і збирати гроші на те, щоб допомогти вам", — розповів Хливнюк.

Noize MС поїхав із Росії та дає концерти за кордоном, гроші за які відправляє на допомогу українцям. Він відкрито виступив проти війни, за що поповнив список "іноагентів".

Нагадаємо, у березні Хливнюк отримав осколкове поранення обличчя. Як це сталося, він розповів через кілька місяців. Будучи в теробороні, Андрій записав свою версію української пісні "Ой, у лузі червона калина", яка стала вірусною в мережі. На слова музиканта легендарний британський гурт Pink Floyd записав музику та випустив як окрему пісню. Трек у перші дні очолював чарти десятків країн світу.