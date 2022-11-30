В пальто цвета кэмел и с французским пучком: Джессика Честейн в объективе папарацци

Свой элегантный образ актриса дополнила одной из самых модных причесок этого года.

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45-летняя американская актриса Джессика Честейн попала под прицел фотографов в Нью-Йорке. Фотографии знаменитости были сделаны в районе Трайбека в нижнем Манхэттене. Об этом сообщает Daily Mail.

Рыжеволосая звезда привлекла к себе внимание, поскольку куталась в шикарное пальто цвета кэмел.

Разглядеть полностью образ актрисы сложно, однако она точно надела черные брюки и майку с американской проймой. На ногах у нее были черные туфли на каблуке, а волосы она собрала в французский пучок. Макияж Джессика сделала с румянами нежного оттенка, нбдовой помадой и акцентом на глазах.

Что касается этого пальто, то голливудская актриса надевает его не первый раз. Несколько недель тому назад звезду сфотографировали в этой же верхней одежде и в платье ярко-зеленого цвета.

Напомним, актриса Джессика Честейн посетила премьеру мини-сериала "Джордж и Тэмми", в котором сыграла одну из главных ролей.

Также Фокус писал, что во время интервью в рамках вечернего шоу Джимми Феллона актриса Джессика Честейн рассказала, что ей неинтересно сыграть ни роль Джеймса Бонда, ни его девушку.