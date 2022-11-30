У пальто кольору кемел і з французьким пучком: Джессіка Честейн в об'єктиві папараці

Свій елегантний образ акторка доповнила однією з наймодніших зачісок цього року.

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45-річна американська акторка Джессіка Честейн потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку. Фото знаменитості було зроблено в районі Трайбека у нижньому Мангеттені. Про це повідомляє Daily Mail.

Рудоволоса зірка привернула до себе увагу, оскільки куталася в розкішне пальто кольору кемел.

Розглянути повністю образ акторки складно, проте вона точно одягла чорні штани та майку з американською проймою. На ногах у неї були чорні туфлі на підборах, а волосся вона зібрала у французький пучок. Макіяж Джессіка зробила з рум'янами ніжного відтінку, нюдовою помадою та акцентом на очах.

Щодо цього пальта, то голлівудська акторка одягає його не вперше. Кілька тижнів тому зірку сфотографували в цьому ж верхньому одязі й у сукні яскраво-зеленого кольору.

Нагадаємо, акторка Джессіка Честейн відвідала прем'єру мінісеріалу "Джордж і Теммі", в якому зіграла одну з головних ролей.

Також Фокус писав, що під час інтерв'ю у межах вечірнього шоу Джиммі Феллона акторка Джессіка Честейн розповіла, що їй нецікаво зіграти ні роль Джеймса Бонда, ні його дівчину.