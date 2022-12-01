Когда Санта-Клаус "убивает Билла". Стоит ли смотреть злую комедию "Жестокая ночь" (видео)

Что происходит, когда добрый дух Рождества берет в руки молот?

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С 1 декабря в украинских кинотеатрах стартует показ комедийного рождественского боевика "Жестокая ночь". Журналист Фокуса побывал на допремьерном показе и расскажет о своих впечатлениях от недетского фильма с праздничным постером.

Сюжет ироничного, местами очень жестокого боевика с элементами черного юмора и отсылками к "Крепкому орешку", "Убить Билла" и даже, прости, Господи, — комедии "Один дома", весьма прост и до обидного незатейлив. Одна из самых состоятельных семей в США собирается в загородном поместьи для празднования Рождества, куда под видом сотрудников службы кейтеринга проникают наемники с целью масштабного ограбления.

С другой стороны зрителя знакомят с разочарованным, уставшим от жадных и неблагодарных детей Санта-Клаусом, готовым завязать с карьерой доброго духа Рождества. У Санты серьезные проблемы с алкоголем и пищеварением, он много матерится, ругается со своими оленями и не бывает доволен собой.

Нетрудно предположить, что именно Санта-Клаусу предстоит стать защитником семейства и открыть охоту на терористов. К слову, сценаристы добавили в биографию доброго дедушки необычную деталь. Оказывается, много веков назад Санта был военным наемником с трудным для запоминания именем, и активно орудовал молотом.

Очевидно, создатели фильма делали ставку на китч, но немного промахнулись. Ведь известно, что чем сложнее жанр, тем труднее соответствовать его канонам, и еще сложнее не переборщить с набором основных критериев. В случае с "Жестокой ночью" сценаристам удалось "продавить" китчевую линию, но не получилось замиксовать ее с другими равновесными жанровыми направлениями. В итоге зрителю предложили незамысловатый коктейль из жестоких, подробно "расписанных" кровавых сцен, комедийных клише, актеров категории "Б" и набора штампов о добре и "рождественском чуде", после которого остается непонятное, трудно различимое "послевкусие" и вопрос на тему "что это вообще было?".

Впрочем, в этом году выходит не так много фильмов к новогодним праздникам, так что "Жестокая ночь" без внимания не останется. Но если вы колеблетесь между походом на сеанс и прогулкой на свежем воздухе или бокалом вина в хорошем заведении — выбирайте бокал вина.

С другой стороны, украинский зритель слишком соскучился по широким экранам, запаху попкорна, очередям в гардероб и другим ритуальным вещам, которые сопутствуют походам в кинотеатр, поэтому даже такая странноватая новогодняя комедия может показаться хорошим поводом для выхода в свет.

Так стоит ли смотреть рождественскую черную комедию "Жестокая ночь"?

Да, если:

Вы давно не бывали в кинотеатре

Если вы спокойно относитесь к магии Рождества, потому что фильм способен смазать трепетное впечатление от елок и гирлянд.

Нет, если:

На другой чаше весов бокал хорошего вина в теплой компании.

Ранее Фокус писал о том, что фильм, в котором звучит самая популярная песня в кинематографе, отмечает 30-летие.