Коли Санта-Клаус "вбиває Білла". Чи варто дивитися злу комедію "Жорстока ніч" (відео)

Що відбувається, коли добрий дух Різдва бере молот?

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З 1 грудня в українських кінотеатрах стартує показ комедійного різдвяного бойовика "Жорстока ніч". Журналіст Фокусу побував на допрем'єрному показі та розповість про свої враження від недитячого фільму зі святковим постером.

Сюжет іронічного, місцями дуже жорстокого бойовика з елементами чорного гумору та з посиланнями до "Міцного горіха", "Вбити Білла" і навіть, прости, Господи, — комедії "Один вдома", вельми простий і до образливого невигадливий. Одна з найзаможніших сімей у США збирається у заміському маєтку для святкування Різдва, куди під виглядом співробітників служби кейтерингу проникають найманці з метою масштабного пограбування.

З іншого боку, глядача знайомлять з розчарованим, стомленим від жадібних і невдячних дітей Санта-Клаусом, готовим зав'язати з кар'єрою доброго духу Різдва. У Санти серйозні проблеми з алкоголем і травленням, він багато матюкається, лається зі своїми оленями й не задоволений собою.

Неважко припустити, що саме Санта-Клаус має стати захисником сімейства і відкрити полювання на терористів. До речі, сценаристи додали до біографії доброго діда незвичайну деталь. Виявляється, багато століть тому Санта був військовим найманцем з важким для запам'ятовування ім'ям і активно орудував молотом.

Очевидно, творці фільму робили ставку на кітч, але трохи схибили. Адже відомо, що чим складніший жанр, важче відповідати його канонам, і ще складніше не переборщити з набором основних критеріїв. У випадку з "Жорстокою ніччю" сценаристам вдалося "продавити" кітчеву лінію, але не вдалося заміксувати її з іншими рівноважними жанровими напрямками. У результаті глядачеві запропонували нехитрий коктейль з жорстоких, докладно "розписаних" кривавих сцен, комедійних кліше, акторів категорії "Б" і набору штампів про добро і "різдвяне диво", після якого залишається незрозумілий, важко помітний "посмак" і питання на тему "що це взагалі було?".

Втім, цього року виходить не так багато фільмів до новорічних свят, тож "Жорстока ніч" без уваги не залишиться. Але якщо ви вагаєтесь між походом на сеанс і прогулянкою на свіжому повітрі або келихом вина в хорошому закладі — вибирайте келих вина.

З іншого боку, український глядач надто скучив за широкими екранами, запахом попкорну, чергами в гардероб та іншими ритуальними речами, які супроводжують походи в кінотеатр, тому навіть така дивна новорічна комедія може здатися гарним приводом для виходу у світ.

Тож чи варто дивитися різдвяну чорну комедію "Жорстока ніч"?

Так, якщо:

Ви давно не бували у кінотеатрі

Якщо ви спокійно ставитеся до магії Різдва, тому що фільм здатний змастити трепетне враження від ялинок та гірлянд.

Ні, якщо:

На іншій чаші терезів келих гарного вина в теплій компанії.

Раніше Фокус писав про те, що фільм, у якому звучить найпопулярніша пісня у кінематографі, відзначає 30-річчя.